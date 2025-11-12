ua en ru
Стало відомо, на якій підставі Міндіч виїхав з України

Україна, Середа 12 листопада 2025 17:29
UA EN RU
Стало відомо, на якій підставі Міндіч виїхав з України Фото: Тимур Міндіч (djc.com.ua)
Автор: Іван Носальський

Бізнесмену Тимуру Міндічу дозволили виїхати з України, оскільки він - багатодітний батько.

Про це в коментарі РБК-Україна заявив спікер Державної прикордонної служби України Андрій Демченко.

Демченко підтвердив, що Міндіча випустили з України, оскільки він є батьком трьох неповнолітніх дітей.

Раніше Держприкордонслужба повідомляла, що Міндіч виїхав за кордон на законних підставах.

Виїзд Міндіча

Нагадаємо, бізнесмен Тимур Міндіч виїхав з України на тлі корупційного скандалу, до якого він може бути причетний.

Як з'ясували НАБУ і САП, він міг бути однією з ключових осіб у злочинній організації, яка вимагала від контрагентів "Енергоатому" "відкати" у вигляді 10-15% від сум контрактів.

Учора, 11 листопада, НАБУ повідомило про підозру Міндічу і ще шести фігурантам справи "Мідас".

Водночас сьогодні, 12 листопада, Кабмін запропонував Раді нацбезпеки і оборони запровадити санкції проти Міндіча і ще одного бізнесмена Олександра Цукермана, який також може бути замішаний у корупційній схемі.

Президент України Володимир Зеленський уже пообіцяв, що підпише укази про санкції проти "двох фігурантів" справи "Мідас".

До слова, на тлі скандалу міністра юстиції України Германа Галущенка вже відсторонили від посади. А міністр енергетики Світлана Гринчук подала у відставку. Вони також фігурували в записах, які оприлюднило НАБУ.

Президент України Володимир Зеленський уже заявив про те, що Галущенка і Гринчук потрібно відправити у відставку.

Всі деталі скандальної справи і яку саме роль виконував у злочинній організації Міндіч - у матеріалі РБК-Україна.

