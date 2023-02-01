Коломойський, Аваков, Столар і не лише. В Україні хвиля обшуків: що відомо на цю мить

Оновлено 12:50. Керівницю податкової Києва викрили на багатомільйонних незаконних схемах збагачення

Як стало відомо, слідчі ДБР прийшли з обшуками до в. о. голови податкової столичної служби, її правоохоронці підозрюють у багатомільйонних тіньових схемах на понад 15 мільярдів гривень.

У чиновниці провели обшуки, під час яких виявили великі суми грошей, дорогі прикраси та дві автівки вартістю 150 тисяч.

Також вона має 3 квартири в Києві загальною вартістю приблизно 1 млн доларів, будинок поблизу Києва вартістю приблизно 200 тисяч доларів та дві автівки вартістю приблизно 150 тисяч доларів.

Оновлено 12:22. У "Слузі народу" підтверджують обшуки та анонсують "весняні посадки"

За словами голови фракції "Слуга народу" Давида Арахамії, очікується звільнення всього керівного складу Державної митної служби. Також він підтвердив:

обшуки у Податковій;

вручення повідомлень про підозру високопосадовцям Міністерства оборони;

обшуки у Коломойського по "Укрнафті";

цілу серію "негласних слідчих дій";

обшуки у Авакова;

обшуки у Столара.

"Країна під час війни буде змінюватися. Якщо хтось не готовий до змін, то держава сама прийде і допоможе їм змінитися", - додав Арахамія.

Коломойський

Олігарх Ігор Коломойський став одним із перших, до кого завітали силовики (принаймні як стало відомо з новин).

Фото: у мережі опублікували кадри обшуків у будинку Коломойського (колаж РБК-Україна)

До будинку бізнесмена, ймовірно, йдеться про його помешкання в Буковелі, прийшли працівники Служби безпеки України та Бюро економічної безпеки.

Як повідомили РБК-Україна джерела в правоохоронних органах, обшуки стосуються розслідування махінацій в компаніях "Укртатнафта" та "Укрнафта".

Зокрема, йдеться про розтрату нафтопродуктів на загальну суму в 40 млрд гривень. Крім того, справа стосується ухилення від сплати митних платежів.

Аваков

Наступним, хто приймав "гостей" з СБУ (спільно з ДБР) став колишній міністр внутрішніх справ Арсен Аваков. Як повідомила РБК-Україна його помічниця Наталія Ставівко, обшуки стосувалися справи падіння гелікоптера в Броварах, під час якого загинуло керівництво МВС.

"Мова йшла про контракти 6-річної давнини щодо закупки AirBus, але нічого не знайшли, це контракти узгоджувались з Парламентом, слідчі вели себе коректно", - розповіла виданню вона.

Про таке екс-міністр Аваков також розповів в коментарях ЗМІ.

Цікавим у цій справі є те, що гелікоптер, який розбився у Броварах, був закуплений для МВС коли відомством керував Арсен Аваков.

Так, восени в 2018 році Україна домовилася про закупівлю французьких гелікоптерів. В рамках якої Париж мав передати Києву отримати 55 вертольотів Airbus. Щоправда, Центр транспортних стратегій зазначав, що з цієї кількості вертольотів 21 гелікоптер вже використовувався раніше.

Столар

Також РБК-Україна з власних джерел стало відомо про обшуки в народного депутата від забороненої партії ОПЗЖ Вадима Столара. Наразі виданню не відомі причини обшуків, але, за словами нардепа Олексія Гончаренка, мова може йти про справу щодо фінансування тероризму.

"У Столара обшуки. Обшук проводить Служба безпеки України. Фінансування тероризму. Зараз і дізнаємось, а за що останні роки був банкет", - написав Гончаренко.

Сам нардеп Столар поки теж не коментував слідчі дії.

Додамо, що прихильник забороненої проросійської партії є фігурантом журналістського розслідування "Батальойн Дубай". Так, від початку повномасштабної війни він проживав на Лазуровому узбережжі, але нещодавно повернувся в Україну і навіть відвідав засідання парламенту. Втім, згодом він хотів знову покинути країну, але цього разу в нього це не вийшло.

Податкова Києва

Як з'ясувало РБК-Україна у джерела ДБР, обшуки проходять у голови податкової служби столиці та заступника начальника Головного управління Державної податкової служби у Києві.

Втім, наразі подробиць щодо обшуків у столичній податковій немає. ДБР поки також не коментує ситуацію. Але у "Слузі народу" підтверджують інформацію.

Підозри екс-посадовцям Міноборони

Зазначимо, що в "Слузі народу" підтвердили обшуки у колишніх топ-чиновників міністерства оборони України.

Але, як стало відомо РБК-Україна з власних джерел, СБУ проводить завітала до таких осіб:

колишнього директора департаменту закупівель Міністерства оборони України Богдана Хмельницького,

заступника міністра оборони В'ячеслава Шаповалова.

Відомо, що обидва вони причетні до скандалу із закупівлею продуктів харчування для військових.

Зокрема, джерела повідомили, що Хмельницькому оголошено підозру за фактом розтрати ним державних коштів на суму 107 796 050 грн та щодо забезпечення підрозділів Збройних сил неякісними бронежилетами у кількості 5700 шт.

При цьому ЗМІ та нардеп Олексій Гончаренко пишуть, що підозру отримав і Шаповалов.

Також повідомляється, що підозру оголосили й екс-заступнику ДП "Промоборонекспорт" Володимиру Терещенку за фактом заволодіння держкоштами в розмірі 1,3 млн доларів.

Нацполіція прийшла до організаторів п’яних вечірок

Правоохоронці повідомили, що як тільки в мережі з’явилася фото та відео з вечірок, де молоді люди вживають алкоголь і кривдять та принижують дівчат, правоохоронці розпочали відпрацювання.

Фото: в організаторів п’яних вечірок проводять обшуки (facebook.com/UA.National.Police)

Відомо, що на цей час поліцейські уже встановили фігурантів та місця їхнього перебування.

Вже відкрито кримінальне провадження та проводяться слідчі та розшукові заходи у Києві та ще одному регіоні держави.

Зокрема оперативники карного розшуку та міграційної поліції разом зі слідчими за процесуального керівництва прокурорів проводять обшуки за адресами проживання та в орендованих квартирах фігурантів.