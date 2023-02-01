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СБУ проводить обшуки у екс-посадовців Міноборони, замішаних у скандалі із закупівлями

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Україна, Середа 01 лютого 2023 12:14
СБУ проводить обшуки у екс-посадовців Міноборони, замішаних у скандалі із закупівлями СБУ проводить обшуки у екс-посадовців Міноборони, замішаних у скандалі із закупівлями (ssu gov ua)
Автор: Наталія Гурковська

У середу, 1 лютого, СБУ проводить обшуки у колишнього директора департаменту закупівель Міністерства оборони України Богдана Хмельницького і заступника міністра оборони В'ячеслава Шаповалова. Обидва причетні до скандалу із закупівлею продуктів харчування для військових.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на власні джерела.

Як стало відомо, Хмельницькому оголошено підозру за фактом розтрати ним державних коштів на суму 107 796 050 грн та щодо забезпечення підрозділів Збройних сил неякісними бронежилетами у кількості 5700 шт.

Як повідомлялось, Міноборони звернулося до СБУ та почало розслідування через скандал з завищеними цінами під час закупівель для військових.

Також зазначимо, що 24 січня стало відомо, що заступник міністра оборони України В’ячеслав Шаповалов подав у відставку.

На наступний день, 25 січня, звільнили з посади і директора департаменту закупівель Міністерства оборони Богдана Хмельницького.

Нагадаємо, ЗМІ опублікували розслідування, в якому стверджувалося, що нібито Міністерство оборони України закуповує харчі для ЗСУ за цінами, завищеними у 2-3 рази порівняно з цінами у київських супермаркетах. Докладніше про скандал - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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