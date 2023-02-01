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Заволодіння понад 36 млн грн. Ще один топчиновник Міноборони отримав підозру

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Україна, Середа 01 лютого 2023 17:53
Заволодіння понад 36 млн грн. Ще один топчиновник Міноборони отримав підозру Фото: ще один топчиновник Міноборони отримав підозру (РБК-Україна)
Автор: Тетяна Степанова, Юлія Акимова

Керівнику підрозділу Міністерства оборони України повідомлено про підозру у заволодінні коштами в особливо великих розмірах та службовому підробленні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Офісу Генерального прокурора.

"За процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора керівнику підрозділу Міністерства оборони України повідомлено про підозру у заволодінні коштами в особливо великих розмірах та службовому підробленні (ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України)", - йдеться в повідомленні.

За даними джерел РБК-Україна в правоохоронних ораганах мова про - заступника "Промоборонекспорту" Володимира Терещенка.

Заволодіння понад 36 млн грн. Ще один топчиновник Міноборони отримав підозру

Зазначено, що підозрюваний, перебуваючи на посаді заступника керівника одного з державних підприємств, уклав фіктивний договір з іноземною компанією про проведення огляду, оцінки та технічного стану раніше відремонтованих чотирьох двигунів та двох головних редукторів до авіаційної техніки.

Знаючи, що реально ці роботи не виконані та перебуваючи у службовому відрядженні на території іншої держави, він затвердив акти приймання виконаних робіт. Через декілька місяців, скориставшись відсутністю керівника та тимчасовим покладенням на нього виконання обов’язків, підозрюваний безпідставно перерахував понад 36 млн грн на рахунок компанії. У подальшому він приховав наведені факти від керівництва підприємства.

Як повідомляється, наразі тривають обшуки. Також вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу.

Нагадаємо, у середу, 1 лютого, СБУ проводить обшуки у колишнього директора департаменту закупівель Міністерства оборони України Богдана Хмельницького і заступника міністра оборони В'ячеслава Шаповалова. Обидва причетні до скандалу із закупівлею продуктів харчування для військових.

Також раніше ми писали, що колишньому директору Департаменту державних закупівель та постачання матеріальних ресурсів Міноборони оголосили підозру за розтрату державних коштів у розмірі понад 100 млн гривень.

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