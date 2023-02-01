Заволодіння понад 36 млн грн. Ще один топчиновник Міноборони отримав підозру

Керівнику підрозділу Міністерства оборони України повідомлено про підозру у заволодінні коштами в особливо великих розмірах та службовому підробленні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Офісу Генерального прокурора.

"За процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора керівнику підрозділу Міністерства оборони України повідомлено про підозру у заволодінні коштами в особливо великих розмірах та службовому підробленні (ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України)", - йдеться в повідомленні.

За даними джерел РБК-Україна в правоохоронних ораганах мова про - заступника "Промоборонекспорту" Володимира Терещенка.

Зазначено, що підозрюваний, перебуваючи на посаді заступника керівника одного з державних підприємств, уклав фіктивний договір з іноземною компанією про проведення огляду, оцінки та технічного стану раніше відремонтованих чотирьох двигунів та двох головних редукторів до авіаційної техніки.

Знаючи, що реально ці роботи не виконані та перебуваючи у службовому відрядженні на території іншої держави, він затвердив акти приймання виконаних робіт. Через декілька місяців, скориставшись відсутністю керівника та тимчасовим покладенням на нього виконання обов’язків, підозрюваний безпідставно перерахував понад 36 млн грн на рахунок компанії. У подальшому він приховав наведені факти від керівництва підприємства.

Як повідомляється, наразі тривають обшуки. Також вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу.