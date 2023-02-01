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СБУ прийшла з обшуками до Коломойського, - джерела

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Київ, Середа 01 лютого 2023 10:32
СБУ прийшла з обшуками до Коломойського, - джерела Фото: Ігор Коломойський (dynamo.kiev.ua)
Автор: Юлія Акимова, Марія Кучерявець

Служба безпеки проводить обшуки у будинку олігарха Ігоря Коломойського. Розслідування стосується махінацій в компаніях "Укртатнафта" та "Укрнафта".

Про це РБК-Україна повідомили джерела в правоохоронних органах.

На цей момент відомо, що йдеться про розтрату нафтопродуктів на загальну суму в 40 млрд гривень. Крім того, йдеться й про ухилення від сплати митних платежів.

Фото: в мережі опублікували кадри з обшуків в будинку Коломойського

Ймовірно, обшуки проходять за місцем проживання олігарха на курорті Буковель.

Зазначимо, що офіційних коментарів щодо обшуків в українського бізнесмена не надходило.

Нагадаємо, що раніше Україна націоналізувала, частину підприємств олігарха Ігоря Коломойського, і йшлося, зокрема, про вищезгадані підприємства "Укрнафта" та "Укртатнафта".

Також в липні минулого року стало відомо про те, що Ігоря Коломойського можуть позбавити українського громадянства.

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Служба безпеки України Ігор Коломойский
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