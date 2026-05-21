Колись про це мріяв: Лукашенко похвалився російськими "Іскандерами" в Білорусі

Лукашенко відвідав ракетну бригаду

21 травня Лукашенко прибув у розташування ракетної бригади, де йому продемонстрували російські оперативно-ракетні комплекси "Іскандер".

Під час візиту він заявив, що раніше мріяв про таке озброєння, а тепер Білорусь має в своєму розпорядженні вже кілька таких систем.

За словами Лукашенка, "Іскандер" є "чудовою зброєю". Також він ознайомився з роботою пункту управління бригади.

У Білорусі проходять ядерні навчання

Раніше Міноборони Білорусі повідомило про початок навчань підрозділів з бойового застосування ядерної зброї. Маневри стартували 18 травня і проходять спільно з російськими військовими.

Пізніше з'явилася інформація, що Росія вже доставила ядерні боєприпаси в польові пункти зберігання на території Білорусі. Відповідні кадри були опубліковані російською стороною.

Під час візиту Лукашенко заслухав доповідь про дії під час підготовки та нанесення ядерного удару у форматі електронного запуску.

Йому також продемонстрували пускову установку "Іскандер-М" і умовне нанесення ракетного ядерного удару без фактичного запуску ракети.

Що повідомляють росЗМІ

Окремо росЗМІ повідомляють, що почалося спільне тренування ядерних сил Росії та Білорусі.

За даними пресслужби Лукашенка, за навчаннями через відеозв'язок спостерігають Володимир Путін і Олександр Лукашенко.

У Міноборони РФ раніше заявляли, що до навчань залучено понад 64 тисячі військових, понад 7800 одиниць озброєння і техніки, понад 200 ракетних установок, 140 літальних апаратів, а також десятки кораблів і підводних човнів.