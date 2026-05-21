Когда-то об этом мечтал: Лукашенко похвастался российскими "Искандерами" в Беларуси

Лукашенко посетил ракетную бригаду

21 мая Лукашенко прибыл в расположение ракетной бригады, где ему продемонстрировали российские оперативно-ракетные комплексы "Искандер".

Во время визита он заявил, что раньше мечтал о таком вооружении, а теперь Беларусь располагает уже несколькими такими системами.

По словам Лукашенко, "Искандер" является "замечательным оружием". Также он ознакомился с работой пункта управления бригады.

В Беларуси проходят ядерные учения

Ранее Минобороны Беларуси сообщило о начале учений подразделений по боевому применению ядерного оружия. Маневры стартовали 18 мая и проходят совместно с российскими военными.

Позже появилась информация, что Россия уже доставила ядерные боеприпасы в полевые пункты хранения на территории Беларуси. Соответствующие кадры были опубликованы российской стороной.

Во время визита Лукашенко заслушал доклад о действиях при подготовке и нанесении ядерного удара в формате электронного запуска.

Ему также продемонстрировали пусковую установку "Искандер-М" и условное нанесение ракетного ядерного удара без фактического запуска ракеты.

Что сообщают росСМИ

Отдельно росСМИ сообщают, что началась совместная тренировка ядерных сил России и Беларуси.

По данным пресс-службы Лукашенко, за учениями по видеосвязи наблюдают Владимир Путин и Александр Лукашенко.

В Минобороны РФ ранее заявляли, что к учениям привлечены более 64 тысяч военных, свыше 7800 единиц вооружения и техники, более 200 ракетных установок, 140 летательных аппаратов, а также десятки кораблей и подводных лодок.