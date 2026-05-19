ua en ru
Вт, 19 травня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

Чи може Білорусь напасти на Україну: експерт оцінив нові ризики

21:37 19.05.2026 Вт
2 хв
Що стоїть за ядерними навчаннями Білорусі та Росії?
aimg Юлія Голованова aimg Дмитро Олійник
Чи може Білорусь напасти на Україну: експерт оцінив нові ризики Фото: чи готується Білорусь до нападу на Україну (GettyImages)
Розумій ситуацію на фронті через факти, а не чутки з РБК-Україна у Google

На тлі нових військових та ядерних навчань Росії й Білорусі знову заговорили про можливий наступ на Україну з півночі. Але Олександр Лукашенко чудово розуміє наслідки нападу на Україну.

Про це заявив політтехнолог Тарас Загородній в інтерв'ю РБК-Україна.

Читайте також: Навіщо Путіну ядерні навчання з Білоруссю: у ЦПД назвали три цілі Кремля

Загородній вважає, що Лукашенко буде робити все можливе, аби уникнути прямого втягнення Білорусі у війну проти України.

"Лукашенко - бандит і диктатор, але не ідіот", - заявив експерт.

За його словами, білоруський диктатор чудово розуміє ризики для власної економіки та влади у разі реального вступу у війну.

Загородній звернув увагу, що ключові об’єкти економіки Білорусі, зокрема Мозирський НПЗ та виробництва калійних добрив, розташовані неподалік українського кордону та можуть стати вразливими у випадку ескалації.

"Він знає, скільки летіти до Мозирського НПЗ сто кілометрів від кордону з Україною. Можна одразу все втратити, на чому це заробляє", - пояснив політтехнолог.

Імітація підготовки до війни

На думку Загороднього, Лукашенко й надалі демонструватиме активну підготовку до можливого конфлікту, однак робитиме це переважно для Кремля та отримання фінансової підтримки від Росії.

"Він буде робити все, щоб не нападати і не демонструвати цього", - вважає експерт.

Також Загородній зазначив, що білоруська влада пам’ятає події 2022 року та бачила, у якому стані російські війська поверталися після невдалого наступу на Київ.

Крім того, значна частина білоруського суспільства та сама армія не підтримують ідею війни проти України.

"80% білорусів категорично не хочуть воювати. Ні проти України, ні проти кого", - додав він.

Нагадаємо, у Білорусь стартували навчання військових частин із бойового застосування ядерної зброї та ядерного забезпечення за участю російської сторони.

Раніше також повідомлялося, що РФ активізувала спроби втягнути Білорусь у подальші військові дії проти України та контактувала з цього приводу з Лукашенком.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Білорусь Війна Росії проти України Олександр Лукашенко
Новини
Удар по Прилуках: вже понад 20 поранених, понівечений ТЦ "Епіцентр" (фото)
Удар по Прилуках: вже понад 20 поранених, понівечений ТЦ "Епіцентр" (фото)
Аналітика
Зернові війни. Як Росія будує продовольчу імперію на краденому українському хлібі
Роман Коткореспондент РБК-Україна Зернові війни. Як Росія будує продовольчу імперію на краденому українському хлібі