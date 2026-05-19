Чи може Білорусь напасти на Україну: експерт оцінив нові ризики

На тлі нових військових та ядерних навчань Росії й Білорусі знову заговорили про можливий наступ на Україну з півночі. Але Олександр Лукашенко чудово розуміє наслідки нападу на Україну.

Про це заявив політтехнолог Тарас Загородній в інтерв'ю РБК-Україна.

Загородній вважає, що Лукашенко буде робити все можливе, аби уникнути прямого втягнення Білорусі у війну проти України.

"Лукашенко - бандит і диктатор, але не ідіот", - заявив експерт.

За його словами, білоруський диктатор чудово розуміє ризики для власної економіки та влади у разі реального вступу у війну.

Загородній звернув увагу, що ключові об’єкти економіки Білорусі, зокрема Мозирський НПЗ та виробництва калійних добрив, розташовані неподалік українського кордону та можуть стати вразливими у випадку ескалації.

"Він знає, скільки летіти до Мозирського НПЗ сто кілометрів від кордону з Україною. Можна одразу все втратити, на чому це заробляє", - пояснив політтехнолог.

Імітація підготовки до війни

На думку Загороднього, Лукашенко й надалі демонструватиме активну підготовку до можливого конфлікту, однак робитиме це переважно для Кремля та отримання фінансової підтримки від Росії.

"Він буде робити все, щоб не нападати і не демонструвати цього", - вважає експерт.

Також Загородній зазначив, що білоруська влада пам’ятає події 2022 року та бачила, у якому стані російські війська поверталися після невдалого наступу на Київ.

Крім того, значна частина білоруського суспільства та сама армія не підтримують ідею війни проти України.

"80% білорусів категорично не хочуть воювати. Ні проти України, ні проти кого", - додав він.