Білорусь стає ядерним плацдармом: Україна відреагувала на навчання Мінська і Москви

18:01 18.05.2026 Пн
2 хв
Навчання створюють загрозу системі нерозповсюдження ЯЗ та міжнародній безпеці
aimg Анастасія Никончук
Білорусь стає ядерним плацдармом: Україна відреагувала на навчання Мінська і Москви Фото: армія Білорусі (GettyImages)
Розміщення Росією тактичної ядерної зброї на території Білорусі та проведення спільних ядерних навчань формують серйозний виклик існуючій системі глобальної безпеки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію МЗС України.

Порушення ДНЯЗ

У МЗС підкреслили, що спільне відпрацювання ядерних сценаріїв суперечить ключовим положенням Договору про нерозповсюдження ядерної зброї (ДНЯЗ).

Йдеться про заборону передачі контролю над ядерними технологіями державам без ядерного статусу.

Білорусь як елемент ядерної стратегії РФ

У МЗС зазначили, що розміщення тактичної ядерної зброї РФ на території Білорусі біля кордонів НАТО фактично змінює архітектуру регіональної безпеки.

Такий крок, за оцінкою відомства, створює небезпечний прецедент для інших держав.

Можливі наслідки та реакція

У МЗС заявили, що такі дії підривають міжнародне право і посилюють напруженість.

Як відповідь розглядають посилення санкційного тиску на Росію і Білорусь, збільшення підтримки України, а також розширення присутності союзників НАТО на східному фланзі та поглиблення співпраці з Києвом у сфері безпеки.

Зазначимо, що в Білорусі стартували навчання військових підрозділів з відпрацювання питань бойового застосування ядерної зброї та ядерного забезпечення за участю російської сторони.

Нагадуємо, що ввечері 2 травня з території Білорусі в повітряний простір України зафіксовано проникнення повітряної кулі, яка, за наявними даними, використовується як ретранслятор і може забезпечувати підтримку російських повітряних засобів ураження.

30 гривень за поїздку: у Києві хочуть кардинально переглянути тарифи на проїзд
Заброньовані підприємства генерують 60% податків: інтерв'ю з Олексієм Соболевим
Заброньовані підприємства генерують 60% податків: інтерв'ю з Олексієм Соболевим