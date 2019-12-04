ГСЧС не исключает рост числа пострадавших в результате пожара в Одессе

Количество пострадавших в результате пожара в одесском колледже будет расти, так как люди начали обращаться в лечебные заведения самостоятельно. Об этом заявил директор Департамента реагирования на чрезвычайные ситуации Владимир Демчук во время брифинга, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, по состоянию на 17:00 в пожаре погиб один человек, еще 22 человека пострадали.

"По состоянию на 17:00 в результате пожара погиб один человек. Кроме того, пострадали 22 человека... Эта цифра безусловно будет расти, так как пострадавшие начали обращаться в лечебные заведения самостоятельно", - заявил Демчук.

Напомним, пожар в колледже в Одессе возник в реду, 4 декабря, около 10 часов утра. Возгорание произошло на третьем этаже. Вероятной причиной пожара могла стать проводка, которую не меняли с 1966 года.

Кроме того, Национальная полиция области открыла уголовное производство по факту пожара в колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса.

Ранее РБК-Украина сообщало, что в результате пожара пострадали 22 человека, среди которых девять студентов и пять пожарных. Одна из пострадавших скончалась в больнице.