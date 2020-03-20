Количество подозрений на коронавирус в Закарпатской области выросло

В Закарпатской области госпитализировали еще одного человека с подозрением на коронавирус. Об этом сообщает директор департамента здравоохранения Закарпатской ОГА Елизавета Биров, передает местное издание "Закарпаття онлайн".

Всего, по состоянию на 19 марта, на стационарном лечении находятся 8 человек с подозрением на коронавирус.

"За прошедшие сутки, 1 человек госпитализирован с подозрением на случай острой респираторной болезни COVID-19", - говорится в сообщении.

У больных отобран биологический материал для вирусологического исследования и отправлен в референтную лабораторию г. Киев.

Напомним, в Украине количество умерших от коронавируса COVID-19 увеличилось до трех человек. Третьей жертвой вируса стала жительница Ивано-Франковска.

Кроме того, Минздрав подтвердил случаи заражения коронавирусом в Житомире и Киеве. В Житомире коронавирус диагностировали у мужчины, который вернулся из Австрии, а в Киеве коронавирусом заразился местный житель, который недавно посещал Швейцарию.

РБК-Украина писало, что за минувшие сутки в Украину из-за рубежа вернулись около 20 тысяч украинцев. В общем вчера пограничники осуществили 31 тысячу пропускных операций.