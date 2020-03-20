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Коронавирус в Днепропетровской области: зараженные прибыли из Франции

Новости » Коронавирус     20.03.2020 - 10:09
Коронавирус в Днепропетровской области: зараженные прибыли из Франции
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Зараженные коронавирусом сейчас находятся в инфекционных боксах

Зараженные коронавирусом в Днепропетровскую область прибыли из Франции. Об этом сообщил глава Днепропетровской ОГА Александр Бондаренко в своем видеообращении на Facebook.

Бондаренко отметил, что сейчас их состояние нормальное, они находятся в инфекционных боксах.

"Люди в абсолютно нормальном состоянии. Это супруги, которые вернулись из Франции. Сейчас они находятся в инфекционных боксах. Они сами обратились, мы сразу отреагировали. Они находятся под пристальным контролем, чувствуют себя хорошо, удовлетворительно. Температура не высокая", - сказал Бондаренко.

Напомним, глава Черновицкой Облгосадминистрации Сергей Осачук сообщил, что пятеро новых заболевших коронавирусом не были за границей, а заразились внутри страны. В целом в Черновицкой области 15 больных.

РБК-Украина писало, что сейчас в Украине число умерших от коронавируса COVID-19 увеличилось до трех человек. Третьей жертвой вируса стала жительница Ивано-Франковска.

По состоянию 19 марта в Украине официально подтверждены 26 случаев заражения коронавирусом.

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