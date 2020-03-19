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Количество заболевших коронавирусом в Украине превысило 20

Новости » Коронавирус     19.03.2020 - 20:19
Количество заболевших коронавирусом в Украине превысило 20
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Новый случай диагностировали в Ивано-Франковской области

По состоянию на вечер 19 марта в Украине официально подтвержден 21 случай заражения коронавирусом. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Министерства здравоохранения.

По данным Минздрава, новый случай коронавируса был зафиксирован в Ивано-Франковской области. Также в министерстве подтвердили информацию о двух зараженных коронавирусом в Днепропетровской области.

Напомним, ранее в Днепропетровской ОГА сообщили о подтверждении первых случаев коронавируса в области. В Днепропетровской области коронавирусом заразились 2 человека, которые недавно были за границей. Сейчас медики устанавливают всех, кто контактировал с больными.

Также РБК-Украина писало, что Минздрав подтвердил случаи заражения коронавирусом в Житомире и Киеве. В Житомире коронавирус диагностировали у мужчины, вернувшегося из Австрии, а в Киеве коронавирусом заразился местный житель, недавно посещавший Швейцарию.

Кроме того, как выяснилось, сначала больной коронавирусом киевлянин сделал тест на COVID-19 в одном из частных медицинских центров столицы. Однако столичный медцентр не сообщил о подтверждении коронавируса ни в Минздрав, ни в Центр общественного здоровья.

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