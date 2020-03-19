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За сутки в Украину вернулись еще около 20 тыс. человек

Новости » Коронавирус     19.03.2020 - 15:07
За сутки в Украину вернулись еще около 20 тыс. человек
Иллюстративное фото (dpsu.gov.ua)

Украинцы продолжают возвращаться в страну

За минувшие сутки в связи с пандемией коронавируса в Украину вернулись около 20 тыс. человек. Об этом говорится в сообщении Государственной пограничной службы.

По данным пограничников, за 18 марта около 20 тыс. украинцев вернулись в страну.

"За сутки - 18 марта - сотрудники Госпогранслужбы совершили более 31 000 пропускных операций. Подавляющее их большинство - около 20 000 - это оформление украинцев на въезд", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что с 18 марта Россия ограничила въезд иностранцев на свою территорию, в связи с чем в нескольких пунктах пропуска периодически накапливалось определенное количество украинцев, которых заворачивали на российской границе.

Напомним, ранее сообщалось, что из Чехии поездом возвращается почти тысяча украинцев. В частности, сегодня они отправятся из Праги в польский Перемышль, откуда уже завтра, 20 марта, смогут вернуться в Украину специальными поездами.

Кроме того, Украина сегодня вернет всех граждан, которые находились на карантине в Египте.

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