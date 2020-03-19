В Украине увеличилось число жертв коронавируса

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Третьей жертвой коронавируса в Украине стала жительница Ивано-Франковска

В Украине число умерших от коронавируса COVID-19 увеличилось до трех человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения.

Сообщается, что третьей жертвой вируса стала жительница Ивано-Франковска.

"Пациентка поступила в больницу в тяжелом состоянии. Долгое время она занималась самолечением и слишком поздно обратилась к врачам. Женщина умерла через сутки после госпитализации, еще до получения результатов теста на COVID-19", - говорится в сообщении.

По данным местных СМИ, в Ивано-Франковской инфекционной больнице умерла 56-летняя женщина. 19 марта стало известно, что по результатам анализов у ​​женщины был коронавирус. Это первый случай, который был зафиксирован в области.

И.о. главы Ивано-Франковской ОГА сообщил, что муж умершей находился на самоизоляции и сейчас госпитализирован в областную инфекционную больницу. Мужчина недавно вернулся из-за границы.

Отметим, по состоянию на вечер 19 марта, в Украине зафиксированы 21 случай заражения коронавирусом. Трое из них - летальные.

Напомним, ранее в Днепропетровской ОГА сообщили о подтверждении первых случаев коронавируса в области. В Днепропетровской области коронавирусом заразились 2 человека, которые недавно были за границей. Сейчас медики устанавливают всех, кто контактировал с больными.

Кроме того, Минздрав подтвердил случаи заражения коронавирусом в Житомире и Киеве. В Житомире коронавирус диагностировали у мужчины, вернувшегося из Австрии, а в Киеве коронавирусом заразился местный житель, недавно посещавший Швейцарию.