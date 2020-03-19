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В Житомире обнаружили коронавирус, - мэр

Новости » Коронавирус     19.03.2020 - 15:44
В Житомире обнаружили коронавирус, - мэр
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Это первый случай коронавируса в городе

В Житомире сегодня, 19 марта, подтвердили первый случай заражения коронавирусом. Об этом сообщил городской глава Житомира Сергей Сухомлин в Facebook.

По словам городского главы, сегодня был подтвержден первый случай COVID-19 в Житомире. Болезнь была диагностирована у 56-летнего местного жителя, который недавно вернулся из Австрии. Наличие коронавируса было подтверждено лабораторно.

"Первый подтвержденный случай в Житомире", - написал он.

Отмечается, что в настоящее время состояние больного нормальное.

Подробнее о первый случай коронавирус в Житомире.

Опубликовано Сергеем Сухомлиним Четверг, 19 марта 2020 года.

Кроме того, как сообщил Сухомлин, местные власти сегодня приняли решение об обязательной проверке всех жителей Житомира, которые будут возвращаться в город из-за границы в рамках эвакуации.

Напомним, вечером 18 марта, в Минздраве сообщили о подтверждении 2 новых случаев заражения коронавирусом в Украине. Общее количество заболевших коронавирусом в Украине вчера составляло 16. Коронавирус был зафиксирован в Житомирской, Черновицкой, Киевской и Донецкой областях, а также в Киеве.

Также РБК-Украина писало, что за минувшие сутки в Украину из-за границы вернулись около 20 тысяч украинцев. В общем вчера пограничники осуществили 31 тысячу пропускных операций.

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