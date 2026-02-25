Коли закінчиться війна: Зеленський оцінив перспективи і назвав головні перешкоди

Переговори у Швейцарії та підготовка плану

За словами глави держави, найближчим часом відбудуться нові консультації між українською та американською сторонами.

"Буквально вранці у мене був брифінг від секретаря РНБО Рустема Умерова. Він в дорозі в Швейцарію. Завтра буде там двостороння зустріч між Україною та американською стороною", - сказав Зеленський.

Президент уточнив, що сторони працюватимуть над економічним документом, а паралельно Україна готує власний комплексний план.

"Паралельно ми працюємо над планом з 20 пунктів, гарантіями безпеки та пакетом процвітання", - наголосив він.

США хочуть швидкого завершення війни

Зеленський підтвердив, що Вашингтон виступає за максимально швидке завершення війни, однак це питання значно складніше, ніж здається.

"Ми розуміємо, що американці хочуть закінчити цю війну якомога швидше, але, на мою думку, складнощі зараз - вони не лише щодо військового треку", - пояснив президент.



Він також повідомив, що обговорював з партнерами формат тристороннього діалогу за участю військових представників України, США та Росії щодо можливого контролю за припиненням вогню.

"Генерали з України, Сполучених Штатів і Росії говорили про те, як моніторити припинення вогню, коли воно настане", - зазначив Зеленський.

Головні перешкоди - політична воля і території

Президент підкреслив, що ключові проблеми залишаються незмінними і стосуються політичних рішень.

"Проблема з політичною волею зупиняти цю війну і питання територій. Це складнощі, які у нас є", - заявив він.

За його словами, найближчі переговори можуть відбутися у перші дні березня, однак швидких проривів очікувати не варто.

"Я не певен, що завтра у нас буде чіткий результат щодо землі і територій… ці питання, на мою думку, це має вийти на рівень лідерів", - додав президент.

Зеленський наголосив, що серед ключових тем переговорів також залишається гуманітарний трек.

"І, звичайно, обмін полоненими. Ось де ми є. Але я не певен, що завтра у нас буде чіткий результат щодо землі і територій, наприклад, тому що ці питання, я повторюю знову і знову, на мою думку, це має вийти на рівень лідерів", - підсумував глава держави.