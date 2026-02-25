Когда закончится война: Зеленский оценил перспективы и назвал главные препятствия

Переговоры в Швейцарии и подготовка плана

По словам главы государства, в ближайшее время состоятся новые консультации между украинской и американской сторонами.

"Буквально утром у меня был брифинг от секретаря СНБО Рустема Умерова. Он в пути в Швейцарию. Завтра будет там двусторонняя встреча между Украиной и американской стороной", - сказал Зеленский.

Президент уточнил, что стороны будут работать над экономическим документом, а параллельно Украина готовит собственный комплексный план.

"Параллельно мы работаем над планом из 20 пунктов, гарантиями безопасности и пакетом процветания", - подчеркнул он.

США хотят быстрого завершения войны

Зеленский подтвердил, что Вашингтон выступает за максимально быстрое завершение войны, однако этот вопрос значительно сложнее, чем кажется.

"Мы понимаем, что американцы хотят закончить эту войну как можно скорее, но, по моему мнению, сложности сейчас - они не только по военному треку", - пояснил президент.



Он также сообщил, что обсуждал с партнерами формат трехстороннего диалога с участием военных представителей Украины, США и России относительно возможного контроля за прекращением огня.

"Генералы из Украины, Соединенных Штатов и России говорили о том, как мониторить прекращение огня, когда оно наступит", - отметил Зеленский.

Главные препятствия - политическая воля и территории

Президент подчеркнул, что ключевые проблемы остаются неизменными и касаются политических решений.

"Проблема с политической волей останавливать эту войну и вопрос территорий. Это сложности, которые у нас есть", - заявил он.

По его словам, ближайшие переговоры могут состояться в первые дни марта, однако быстрых прорывов ожидать не стоит.

"Я не уверен, что завтра у нас будет четкий результат по земле и территориям... эти вопросы, по моему мнению, это должно выйти на уровень лидеров", - добавил президент.

Зеленский отметил, что среди ключевых тем переговоров также остается гуманитарный трек.

"И, конечно, обмен пленными. Вот где мы есть. Но я не уверен, что завтра у нас будет четкий результат по земле и территориям, например, потому что эти вопросы, я повторяю снова и снова, по моему мнению, это должно выйти на уровень лидеров", - подытожил глава государства.