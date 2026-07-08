Коли юні українці отримують перший гаджет і чим небезпечний для дітей інтернет: дослідження

Гаджети та інтернет стають невід'ємною частиною життя не лише дорослих, а й дітей. Проте разом із новими можливостями мережа приховує чимало серйозних загроз для підростаючого покоління українців.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на результати Національного дослідження щодо онлайн-безпеки дітей в Україні.
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Національне дослідження щодо онлайн-безпеки дітей в Україні реалізувала дослідницька агенція Sense Research:
Результати дослідження команда Sense Research презентувала 30 червня (в межах заходу, організованого Dignity Online).
В цілому воно охопило понад 6 000 респондентів з усієї України:
Таким чином, спеціалісти вперше отримали репрезентативну картину онлайн-досвіду дітей віком від 0 до 17 років.
Ключові результати національного дослідження привідкривають завісу щодо того, що насправді відбувається з українськими дітьми через гаджети та в інтернеті.
Так, виходячи з отриманих даних, кожна четверта дитина дошкільного віку отримує свій перший гаджет уже у віці 3 років.
При цьому активно користуватися соціальними мережами 80% дітей починають у віці від 6 до 10 років - раніше за офіційно дозволений вік реєстрації.
Близько 78% дітей - регулярно їдять із пристроями в руках:
Крім того, половина школярів через сидіння в телефоні пізно лягають відпочивати - 1 раз на тиждень чи навіть частіше.
Хоча кожен другий школяр визнає, що безуспішно намагався самостійно обмежити свій час онлайн.
Перебуваючи у мережі, діти нерідко зустрічаються із травматичним і небезпечним контентом. Так, за останній рік:
Більше половини підлітків - 54% - ставали жертвами кібербулінгу (впродовж останнього року).
Згідно з результатами дослідження, спроби залучити дітей до протиправної діяльності в інтернеті у 24% випадків здійснювалися через їхніх же друзів та знайомих.
Крім того, через гаджети 56% школярів проводили менше часу за навчанням (оскільки проводили багато часу в інтернеті).
В цілому, кожна третя дитина хоча б раз на рік проводить онлайн більше часу, ніж офлайн із друзями.
"Дослідження за участю дітей - надзвичайно складне завдання. Але саме такі дослідження допомагають перейти від припущень до фактів і побачити ризики, які інакше можуть залишатися непомітними", - поділилась засновниця Sense Research Світлана Больман.
Вона пояснила, що отримані репрезентативні дані (про онлайн-досвід дітей віком від 0 до 17 років в Україні) "можуть стати відправною точкою" для рішень у сферах:
Аналітик Sense Research Єва Борисенко повідомила, що цінність цього дослідження полягає в тому, що воно показує не окремі випадки, а ширшу картину ризиків, з якими стикаються діти в Україні.
"У цьому дослідженні зібрано найбільш актуальні дані про те, з чим українські діти наразі можуть стикатися в інтернеті. Воно чітко вказує на тенденції та загрози в мережі, актуальні саме для нашої держави та суспільства", - розповіла експерт.
Отже, на основі цієї інформації можна:
Нагадаємо, раніше ми розповідали про 8 простих способів зробити інтернет безпечнішим для дітей.
Крім того, ми пояснювали, як уберегти дітей від ворожих маніпуляцій у мережі.
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