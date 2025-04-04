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Як уберегти дітей від ворожих маніпуляцій у мережі: поради поліції

Україна, П'ятниця 04 квітня 2025 17:05
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Як уберегти дітей від ворожих маніпуляцій у мережі: поради поліції Фото: ворог використовує соцмережі для вербування підлітків (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Ворог активно вербує підлітків через месенджери, пропонуючи "легкі гроші". Поліція попереджає батьків про небезпеку і закликає контролювати онлайн-активність дітей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Патрульну поліцію України.

Правоохоронці пояснили, що російські окупанти продовжують вербувати дітей за допомогою мережі пов’язаних між собою ботів і каналів у месенджерах, де пропонують "легкі гроші" за підривну діяльність.

В поліції розповіли, що учень однієї з одеських шкіл звернувся до інспектора служби освітньої безпеки та повідомив, що отримав у месенджер пропозицію вчинити підпал об’єктів критичної інфраструктури, автомобілів ТЦК та вивести з ладу релейні шафи залізниці.

"Відповідні служби поінформовані та працюють над цією ситуацією", - сказали в поліції.

Як убезпечити дитину

Правоохоронці наголосили, що захист дітей від ворожого впливу потребує комплексного підходу. Важливо, щоби батьки й педагоги контролювали онлайн-активність дітей та формували в них критичне мислення.

"Дітям треба бути обережними в мережі, не піддаватися на підозрілі пропозиції та не надавати особисту інформацію незнайомцям. Друзі, будьте уважними та пояснюйте дітям, які ризики криються за такими "пропозиціями", - додали правоохоронці.

Інформацію про вербування можна надати:

  • у поліцію за номером 112/102;
  • у чат-бот СБУ "Спали ФСБшника".

Організація терактів РФ в Україні

Зауважимо, що російські окупанти вже не одноразово вербували українських дітей для своїх цілей. Не так давно правоохоронці затримали 14-річну дівчинку, яка намагалася здійснити теракт у Тернополі. Підліток став жертвою вербування окупантами, які планували підірвати її разом з вибухівкою біля райуправління поліції, використовуючи шантаж через "відверті" фото.

Окрім того, СБУ та Нацполіція перервали спробу теракту, запланованого на 28 лютого в Житомирі. Підліток, завербований російським агентом, мав здійснити вибух біля "Алеї Слави Героям", де його також планували підірвати разом з вибухівкою, яку він виготовив.

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