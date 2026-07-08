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Когда юные украинцы получают первый гаджет и чем опасен для детей интернет: исследование

17:54 08.07.2026 Ср
4 мин
Сколько детей в Украине на самом деле не могут оторваться от гаджетов даже во время еды?
aimg Ирина Костенко
Гаджеты могут вызывать настоящую зависимость (фото иллюстративное: Getty Images)

Гаджеты и интернет становятся неотъемлемой частью жизни не только взрослых, но и детей. Однако вместе с новыми возможностями сеть таит немало серьезных угроз для подрастающего поколения украинцев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты Национального исследования насчет онлайн-безопасности детей в Украине.

Главное:

  • Ранний старт: каждый четвертый ребенок в Украине получает свой первый гаджет в возрасте 3 лет, а 80% детей начинают пользоваться соцсетями раньше официально разрешенного возраста.
  • Цифровая зависимость: около 78% детей не выпускают устройства из рук даже во время еды, а каждый второй школьник признает, что безуспешно пытался ограничить свое время онлайн.
  • Тревожный контент: в течение года 74% школьников сталкивались с жестокими кадрами войны, 36% видели контент о самоповреждении (селфхарме), а 24% - порнографию.
  • Кибербуллинг: более половины подростков (54%) за последний год стали жертвами травли в интернете.
  • Последствия для образования: 56% школьников признались, что из-за чрезмерного увлечения гаджетами могли тратить меньше времени на учебу.

О каком исследовании идет речь

Национальное исследование насчет онлайн-безопасности детей в Украине реализовало исследовательское агентство Sense Research:

  • по инициативе Министерства цифровой трансформации;
  • по заказу общественной организации Dignity Online - вместе с Save the Children ("Спасем детей");
  • в партнерстве с Министерством образования и науки.

Результаты исследования команда Sense Research презентовала 30 июня (в рамках мероприятия, организованного Dignity Online).

В общей сложности оно охватило более 6 000 респондентов со всей Украины:

  • родителей детей дошкольного возраста (1 076 анкет);
  • школьников от 6 до 17 лет (5 737 анкет).

Таким образом, специалисты впервые получили репрезентативную картину онлайн-опыта детей от 0 до 17 лет.

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Ключевые результаты исследования

Ключевые результаты национального исследования приоткрывают завесу насчет того, что происходит с украинскими детьми из-за гаджетов и в интернете.

Так, исходя из полученных данных, каждый четвертый ребенок дошкольного возраста получает свой первый гаджет уже в возрасте 3 лет.

При этом активно пользоваться социальными сетями 80% детей начинают в возрасте от 6 до 10 лет - раньше официально разрешенного возраста регистрации.

Около 78% детей - регулярно едят с устройствами в руках:

  • почти четверть дошкольников - 24,9%;
  • более половины школьников - 53%.

Кроме того, половина школьников из-за сидения в телефоне поздно ложатся отдыхать - 1 раз в неделю или даже чаще.

Хотя каждый второй школьник признает, что безуспешно пытался самостоятельно ограничить свое время онлайн.

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Находясь в сети, дети нередко встречаются с травматическим и опасным контентом. Так, за последний год:

  • 74% школьников - хотя бы один раз сталкивались с жестокими кадрами войны онлайн;
  • более половины - 51% - с контентом о способах экстремального похудения;
  • 36% - с контентом о самоповреждении (селфхарме);
  • 24% - с порнографией.

Более половины подростков - 54% - становились жертвами кибербуллинга (в течение последнего года).

Ключевые результаты исследования (инфографика: dignityonline.in.ua)

Согласно результатам исследования, попытки привлечь детей к противоправной деятельности в интернете в 24% случаев предпринимались через их друзей и знакомых.

Кроме того, из-за гаджетов 56% школьников проводили меньше времени за учебой (поскольку проводили много времени в интернете).

В целом, каждый третий ребенок хотя бы раз в год проводит онлайн больше времени, чем офлайн с друзьями.

Чем важно такое исследование

"Исследование с участием детей - чрезвычайно сложная задача. Но именно такие исследования помогают перейти от предположений к фактам и увидеть риски, которые иначе могут оставаться незаметными", - поделилась основательница Sense Research Светлана Больман.

Она объяснила, что полученные репрезентативные данные (об онлайн-опыте детей в возрасте от 0 до 17 лет в Украине) "могут стать отправной точкой" для решений в сферах:

  • образования;
  • онлайн-безопасности;
  • защиты детей.
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Аналитик Sense Research Ева Борисенко сообщила, что ценность этого исследования состоит в том, что оно показывает не частные случаи, а более широкую картину рисков, с которыми сталкиваются дети в Украине.

"В этом исследовании собраны наиболее актуальные данные о том, с чем украинские дети могут сталкиваться в интернете. Оно четко указывает на тенденции и угрозы в сети, актуальные именно для нашего государства и общества", - рассказала эксперт.

Следовательно, на основе этой информации можно:

  • принимать на самом деле действенные решения о безопасности детей в интернете;
  • учить детей правильно реагировать - в случае попадания в рискованные ситуации.
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