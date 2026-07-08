Когда юные украинцы получают первый гаджет и чем опасен для детей интернет: исследование

Гаджеты и интернет становятся неотъемлемой частью жизни не только взрослых, но и детей. Однако вместе с новыми возможностями сеть таит немало серьезных угроз для подрастающего поколения украинцев.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты Национального исследования насчет онлайн-безопасности детей в Украине.
Главное:
Национальное исследование насчет онлайн-безопасности детей в Украине реализовало исследовательское агентство Sense Research:
Результаты исследования команда Sense Research презентовала 30 июня (в рамках мероприятия, организованного Dignity Online).
В общей сложности оно охватило более 6 000 респондентов со всей Украины:
Таким образом, специалисты впервые получили репрезентативную картину онлайн-опыта детей от 0 до 17 лет.
Ключевые результаты национального исследования приоткрывают завесу насчет того, что происходит с украинскими детьми из-за гаджетов и в интернете.
Так, исходя из полученных данных, каждый четвертый ребенок дошкольного возраста получает свой первый гаджет уже в возрасте 3 лет.
При этом активно пользоваться социальными сетями 80% детей начинают в возрасте от 6 до 10 лет - раньше официально разрешенного возраста регистрации.
Около 78% детей - регулярно едят с устройствами в руках:
Кроме того, половина школьников из-за сидения в телефоне поздно ложатся отдыхать - 1 раз в неделю или даже чаще.
Хотя каждый второй школьник признает, что безуспешно пытался самостоятельно ограничить свое время онлайн.
Находясь в сети, дети нередко встречаются с травматическим и опасным контентом. Так, за последний год:
Более половины подростков - 54% - становились жертвами кибербуллинга (в течение последнего года).
Согласно результатам исследования, попытки привлечь детей к противоправной деятельности в интернете в 24% случаев предпринимались через их друзей и знакомых.
Кроме того, из-за гаджетов 56% школьников проводили меньше времени за учебой (поскольку проводили много времени в интернете).
В целом, каждый третий ребенок хотя бы раз в год проводит онлайн больше времени, чем офлайн с друзьями.
"Исследование с участием детей - чрезвычайно сложная задача. Но именно такие исследования помогают перейти от предположений к фактам и увидеть риски, которые иначе могут оставаться незаметными", - поделилась основательница Sense Research Светлана Больман.
Она объяснила, что полученные репрезентативные данные (об онлайн-опыте детей в возрасте от 0 до 17 лет в Украине) "могут стать отправной точкой" для решений в сферах:
Аналитик Sense Research Ева Борисенко сообщила, что ценность этого исследования состоит в том, что оно показывает не частные случаи, а более широкую картину рисков, с которыми сталкиваются дети в Украине.
"В этом исследовании собраны наиболее актуальные данные о том, с чем украинские дети могут сталкиваться в интернете. Оно четко указывает на тенденции и угрозы в сети, актуальные именно для нашего государства и общества", - рассказала эксперт.
Следовательно, на основе этой информации можно:
Напомним, ранее мы рассказывали о 8 простых способах сделать интернет более безопасным для детей.
Кроме того, мы объясняли, как уберечь детей от враждебных манипуляций в сети.
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