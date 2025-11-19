Коли відкриють головну ялинку в Києві цього року й чому це буде не 19 грудня: що відомо

Цього року головну ялинку України в Києві на період різдвяних і новорічних свят планують традиційно встановити на Софійській площі.

Докладніше про дату відкриття "центральної" ялинки у столиці (й чому це не буде 19 грудня), - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.

За чий кошт облаштують святкову локацію в Києві

Згідно з інформацією прес-служби Київської міської державної адміністрації (КМДА) від 4 листопада 2025 року, головна ялинка України традиційно буде встановлена у Києві на Софійській площі.

При цьому всі витрати, пов'язані з облаштуванням та утриманням різдвяно-новорічної локації, покриють приватні меценати.

Тобто бюджетних коштів місто (як і в попередні роки) витрачати не буде.

Зазначається, що ініціатором облаштування лаконічної різдвяної локації виступило ТОВ "Глобал-Декор", яке бере на себе відповідальність:

за встановлення, обслуговування та демонтаж усіх конструкцій;

за все пов'язане ресурсне та фінансове забезпечення.

Коли встановлять головну ялинку України цього року

Українцям розповіли, що за погодженням Ради оборони столиці на Софійській площі встановлять:

головну новорічну ялинку;

невелику ковзанку;

кілька будиночків для реалізації кондитерських виробів і гарячих напоїв.

При цьому організаторів зобов'язали дотримуватися режиму обмеження використання електричної енергії та заходів безпеки.

Повідомляється, що підготовчі роботи планують розпочати вже зараз, з листопада.

"Сама локація традиційно почне працювати в День святого Миколая - 6 грудня 2025 року", - повідомили у КМДА.

Окремих масових заходів на Софійській площі проводити не будуть.

Чому раніше святкову локацію відкривали 19 грудня

З 1 вересня 2023 року Православна Церква України перейшла на новоюліанський церковний календар. Через це всі "неперехідні" свята (з нерухомими датами) змістились на 13 днів раніше.

До цього День святого Миколая (церковне свято вшанування пам'яті християнського святого Миколая Мирлікійського, Чудотворця) припадав саме на 19 грудня.

Тому влада Києва планувала відкриття центральної святкової різдвяно-новорічної локації на Софійській площі на цю дату.

Однак за чинним церковним календарем ПЦУ День святого Миколая в Україні почали відзначати 6 грудня. Отже, і відкриття центральної ялинки у столиці - також змістилось.

Цього року 6 грудня припадає на суботу.

День 6 грудня у чинному календарі ПЦУ (скриншот: pomisna.info/uk/tserkva/kalendar)

Що буде з комендантською годиною в Києві на свята

Ухвалюючи рішення щодо зимових свят у столиці, Рада оборони рекомендувала районним в місті Києві держадміністраціям та іншим суб'єктам господарювання обмежити проведення масових заходів на відкритих локаціях під час відзначення Різдва Христового та Нового 2026 року.

Тим часом у КМДА РБК-Україна розповіли, що тривалість комендантської години під час зимових свят визначатиме військове командування - з огляду:

на поточну безпекову ситуацію;

на прогнозовану безпекову ситуацію напередодні Різдва та Нового року.

Насамкінець громадянам пояснили, що остаточне рішення щодо концепції та формату міських новорічних святкувань під час війни ухвалюється з урахуванням безпеки людей і рекомендацій сил оборони Києва.