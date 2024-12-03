Ціни здивують? Скільки коштуватимуть "живі" ялинки цього року

Вже цього тижня ДП "Ліси України" розпочинає продаж новорічних ялинок. Ціни на святкові дерева будуть залежати від їхньої висоти та обраного регіону.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу ДП "Ліси України" у Facebook.

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Як вирощують і заготовляють святкові ялинки та сосни

У ДП "Ліси України" розповіли, що ялинки до різдвяних і новорічних свят лісівники вирощують на спеціальних плантаціях (які є в кожній області).

При цьому термін вирощування таких дерев становить від 4 до 8 років.

"Цей "новорічний врожай" - найбільш швидкостиглий. Адже зазвичай дерева ростуть, залежно від породи, від 60 років і більше", - уточнили у державному підприємстві.

Зазначається, що різдвяні ялинки та сосни заготовляються також під час рубок формування та оздоровлення лісів, тому жодної шкоди екосистемі від цього не буде. Лише користь.

"Крім цього, у лісівників можна купити ялинку чи сосну у горщику й отримати кваліфіковані поради стосовно того, як по завершенню свят пересадити й доглядати дерево", - нагадали українцям.

Насамкінець у держпідприємстві додали, що під час офіційної купівлі дерева сплачуються податки, з яких формується бюджет громади та всієї країни.

Скільки дерев продаватимуть у Київській і Житомирській областях

У столичному лісовому офісі ДП "Ліси України" (який об'єднує ліси Київської та Житомирської областей) підтвердили, що старт реалізації новорічних ялинок запланований вже на поточний тиждень.

Уточнюється, що лісництва цих регіонів планують заготовити понад 15 тисяч дерев:

у філіях Київської області - 2,8 тисячі дерев

у філіях Житомирської області - 12,3 тисячі дерев

"Всі дерева вирощують на спеціальних плантаціях та під час рубок формування й оздоровлення лісів. Жодної шкоди екосистемам це не несе", - розповіли українцям.

У столичному лісовому офісі додали, що спеціальна система електронного обліку гарантує легальність та екологічну безпеку. Йдеться про те, що кожне виставлене на продаж дерево:

проходить ретельний відбір - з контролем форми крони, щільності гілок та загального стану

матиме бирку з унікальним номером, яку можна перевірити на офіційному сайті Державного агентства лісових ресурсів України

Якою може бути вартість новорічного дерева цього року

Згідно з інформацією ДП "Ліси України", цього року ціни на різдвяні ялинки залишаються незмінними.

"У середньому 1 метр коштує 135 грн. Ціна може різнитися залежно від регіону", - розповіли українцям.

Допис ДП "Ліси України" (скриншот: facebook.com/ForestsOfUkraine)

Тим часом у столичному лісовому офісі уточнили, що ціни на святкові ялинки цього року:

будуть в межах від 125 до 435 гривень

залежатимуть від висоти та обраного регіону

"Також пропонуємо для продажу ялинки в горщиках. Ціна на ялинки у горщиках - від 230 до 570 гривень, залежно від розміру та віку. Це екологічно відповідальне рішення, яке допомагає зберегти живе дерево", - наголосили у держпідприємстві.

Уточнюється, що придбати ялинку можна:

у лісництвах ДП "Ліси України"

біля лісництв Київської та Житомирської областей

на центральних ринках громад Київської та Житомирської областей

"Для зручності покупців різдвяні ярмарки працюватимуть щодня з 9:00 до 19:00. Радимо завчасно планувати покупку", - підсумували у столичному лісовому офісі.

Допис столичного лісового офісу ДП "Ліси України"(скриншот: facebook.com/CapitalForestryOffice)