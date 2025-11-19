Когда откроют главную елку в Киеве в этом году и почему это будет не 19 декабря: что известно

В этом году главную елку Украины в Киеве на период рождественских и новогодних праздников планируют традиционно установить на Софийской площади.

Подробнее о дате открытия "центральной" елки в столице (и почему это не будет 19 декабря), - читайте в материале РБК-Украина ниже.

За чей счет обустроят праздничную локацию в Киеве

Согласно информации пресс-службы Киевской городской государственной администрации (КГГА) от 4 ноября 2025 года, главная елка Украины традиционно будет установлена в Киеве на Софийской площади.

При этом все расходы, связанные с обустройством и содержанием рождественско-новогодней локации, покроют частные меценаты.

То есть бюджетных средств город (как и в предыдущие годы) тратить не будет.

Отмечается, что инициатором обустройства лаконичной рождественской локации выступило ООО "Глобал-Декор", которое берет на себя ответственность:

за установку, обслуживание и демонтаж всех конструкций;

за все связанное ресурсное и финансовое обеспечение.

Когда установят главную елку Украины в этом году

Украинцам рассказали, что по согласованию Совета обороны столицы на Софийской площади установят:

главную новогоднюю елку;

небольшой каток;

несколько домиков для реализации кондитерских изделий и горячих напитков.

При этом организаторов обязали соблюдать режим ограничения использования электрической энергии и меры безопасности.

Сообщается, что подготовительные работы планируют начать уже сейчас, с ноября.

"Сама локация традиционно начнет работать в День святого Николая - 6 декабря 2025 года", - сообщили в КГГА.

Отдельных массовых мероприятий на Софийской площади проводить не будут.

Почему раньше праздничную локацию открывали 19 декабря

С 1 сентября 2023 года Православная Церковь Украины перешла на новоюлианский церковный календарь. Поэтому все "непереходные" праздники (с неподвижными датами) сместились на 13 дней раньше.

До этого День святого Николая (церковный праздник чествования памяти христианского святого Николая Мирликийского, Чудотворца) приходился именно на 19 декабря.

Поэтому власти Киева планировали открытие центральной праздничной рождественско-новогодней локации на Софийской площади на эту дату.

Однако по действующему церковному календарю ПЦУ День святого Николая в Украине начали отмечать 6 декабря. Следовательно, и открытие центральной елки в столице - также сместилось.

В этом году 6 декабря приходится на субботу.

День 6 декабря в действующем календаре ПЦУ (скриншот: pomisna.info/uk/tserkva/kalendar)

Что будет с комендантским часом в Киеве на праздники

Принимая решение насчет зимних праздников в столице, Совет обороны рекомендовал районным в городе Киеве госадминистрациям и другим субъектам хозяйствования ограничить проведение массовых мероприятий на открытых локациях во время празднования Рождества Христова и Нового 2026 года.

Тем временем в КГГА РБК-Украина рассказали, что продолжительность комендантского часа во время зимних праздников будет определять военное командование - учитывая:

текущую ситуацию с безопасностью;

прогнозируемую ситуацию с безопасностью накануне Рождества и Нового года.

В завершение гражданам объяснили, что окончательное решение о концепции и формате городских новогодних празднований во время войны принимается с учетом безопасности людей и рекомендаций сил обороны Киева.