Коли відключать опалення в Україні: чи є точна дата

Цього року опалювальний сезон в Україні завершиться не за графіком, а з огляду на температурний режим у кожному конкретному регіоні. У деяких містах вже почали запроваджувати гнучкий графік подачі тепла.
Про те, коли батареї в оселях стануть холодними та як можна економити вже зараз, - розповідає РБК-Україна.
Головне:
Віцепрем’єр-міністр Олексій Кулеба наголосив, що держава готова забезпечувати теплом оселі українців стільки, скільки цього вимагатиме погода. За його словами, запасів палива вистачить для роботи систем навіть до середини квітня.
"У нас достатньо ресурсів для того, щоб опалювальний сезон завершувався не відповідно до певних дат, а відповідно до температурного режиму. Ми готові працювати і до 15 квітня", - зазначив урядовець.
Через денне потепління до +15°C у низці обласних центрів теплоенерго почали коригувати роботу котелень. Це дозволяє економити енергоресурси та уникати перегріву в квартирах.
У Львові та Миколаєві вдень параметри теплоносія знижують до мінімуму або призупиняють подачу, а ввечері та вночі температуру знову піднімають.
У Луцьку котельні, які працюють лише на опалення, зупиняють роботу з 10:00 до 17:00. Ті, що подають гарячу воду, працюють на мінімальних позначках.
У Чернівцях міська рада також підтвердила тимчасове призупинення подачі тепла у світлову пору доби через потепління.
Енергетики нагадують, що понад 96% будинків в Україні обладнані лічильниками тепла, тому мешканці можуть самі керувати своїм комфортом та рахунками.
За умови, що на вулиці тепліше за +6…+8°C, мешканці можуть самостійно перекрити засувку на будинковому вводі вранці та відкрити її ввечері. Це дозволяє будинку не охолонути вночі та значно зекономити кошти. При цьому важливо пам’ятати, що часткове перекриття запірної арматури не допускається - засувка має бути або повністю відкрита, або повністю закрита.
Раніше РБК-Україна розповідало про рішення уряду перерахувати комунальні платіжки українцям, які через російські обстріли залишалися без опалення, води чи інших послуг. За дні, коли послуги були відсутні або надавалися неякісно, плату нараховувати не будуть. Зокрема у Миколаєві перерахунки проведуть за весь поточний опалювальний сезон для 10 будинків, які постраждали від обстрілів, а також одного будинку після вибуху газу.
Під час підготовки матеріалу були використані такі джерела: брифінг віцепрем’єр-міністра - міністра розвитку громад та територій України Олексія Кулеби, повідомлення Львівської міської ради, Чернівецької міської ради, "Миколаївоблтеплоенерго", "Суспільне Луцьк".