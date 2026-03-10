Когда отключат отопление в Украине: есть ли точная дата

Главное: Точной фиксированной даты завершения отопительного сезона в Украине нет - все будет зависеть от погоды.

- все будет зависеть от погоды. Официально поставки тепла прекращают, когда среднесуточная температура воздуха в течение трех дней превышает +8°C .

. Правительство подтвердило наличие достаточных ресурсов для стабильной работы систем до 15 апреля .

. Во многих городах (Львов, Николаев, Луцк, Черновцы) из-за потепления уже ввели режим экономии.

Украина имеет достаточно ресурсов

Вице-премьер-министр Алексей Кулеба отметил, что государство готово обеспечивать теплом дома украинцев столько, сколько этого потребует погода. По его словам, запасов топлива хватит для работы систем даже до середины апреля.

"У нас достаточно ресурсов для того, чтобы отопительный сезон завершался не в соответствии с определенными датами, а в соответствии с температурным режимом. Мы готовы работать и до 15 апреля", - отметил чиновник.

Как работает "дневное отключение" в городах

Из-за дневного потепления до +15°C в ряде областных центров теплоэнерго начали корректировать работу котельных. Это позволяет экономить энергоресурсы и избегать перегрева в квартирах.

Во Львове и Николаеве днем параметры теплоносителя снижают до минимума или приостанавливают подачу, а вечером и ночью температуру снова поднимают.

В Луцке котельные, которые работают только на отопление, останавливают работу с 10:00 до 17:00. Те, что подают горячую воду, работают на минимальных отметках.

В Черновцах городской совет также подтвердил временное приостановление подачи тепла в светлое время суток из-за потепления.

Жители могут самостоятельно регулировать теплоподачу

Энергетики напоминают, что более 96% домов в Украине оборудованы счетчиками тепла, поэтому жители могут сами управлять своим комфортом и счетами.

При условии, что на улице теплее +6...+8°C, жители могут самостоятельно перекрыть задвижку на домовом вводе утром и открыть ее вечером. Это позволяет дому не остыть ночью и значительно сэкономить средства. При этом важно помнить, что частичное перекрытие запорной арматуры не допускается - задвижка должна быть или полностью открыта, или полностью закрыта.