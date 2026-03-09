ua en ru
Пн, 09 березня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроекти
Суспільство Освіта Гроші Зміни
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Життя » Суспільство

У Львові та Миколаєві почали "прикручувати" опалення в будинках: у чому причина

13:54 09.03.2026 Пн
3 хв
Температура у квартирах місцевих мешканців може змінитись
aimg Ірина Костенко
У Львові та Миколаєві почали "прикручувати" опалення в будинках: у чому причина Опалювальний сезон ще не закінчився (фото ілюстративне: Getty Images)

У Львові та Миколаєві змінився "формат" подачі опалення до помешкань містян. Із низькою температурою - вдень та більшою - ввечері.

Докладніше про ситуацію з опаленням у Львові та Миколаєві, а також як можна регулювати подачу тепла до будинку самостійно, - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.

Читайте також: Не за календарем: коли українцям вимкнуть опалення цієї весни

Чому опалення у Львові почали "прикручувати"

Згідно з наданою ЛМКП "Львівтеплоенерго" інформацією, оприлюдненою прес-службою Львівської міської ради (ЛМР):

  • вдень теплопостачання до помешкань львів'ян буде подаватися з нижчими параметрами;
  • на вечір - температуру теплоносія будуть піднімати.

Причина запровадження таких змін - тепла погода, яка вдень (за прогнозами) сягатиме +15 градусів за Цельсієм.

"Зараз вдень на дворі досить тепло, тому теплоносій до помешкань подаємо низької температури, а на вечір температуру теплоносія будемо збільшувати", - пояснили у львівському міському комунальному підприємстві.

Як регулювати подачу тепла до будинку самостійно

У теплоенерго нагадали водночас, що мешканці можуть:

  • самостійно регулювати подачу тепла безпосередньо до свого будинку;
  • мати при цьому комфортну для себе температуру;
  • економити кошти на опаленні.

"Зранку можна закрити засувку і не брати тепла, і ввечері засувку відкрити, щоб будинок не охолонув, бо ночі ще прохолодні", - пояснили у "Львівтеплоенерго".

Уточнюється, що мешканці самі можуть регулювати подачу тепла шляхом відкриття та закриття подачі теплоносія на будинковому вводі:

  • при підвищенні температури зовнішнього повітря вище +6… +8°С - повністю перекривається подача теплоносія на будинок (перекривається тепловий лічильник або запірно-регулююча арматура на подаючому трубопроводі вузла управління системою центрального опалення будинку);
  • при зниженні температури зовнішнього повітря нище +6… +8°С - подача теплоносія відновлюється.

При цьому часткове перекриття теплового лічильника (запірно-регулюючої арматури) не допускається.

"Більше 96% усіх наших споживачів житлового фонду мають загальнобудинкові лічильники. Тож вони самі можуть регулювати подачу тепла в будинок: встановлювати комфортну для них температуру та економити кошти і не залежати від теплопостачальної організації", - підсумували у ЛМКП "Львівтеплоенерго".

Яка ситуація з опаленням будинків у Миколаєві

В ОКП "Миколаївоблтеплоенерго" місцевим мешканцям повідомили, що оскільки найближчі дні будуть теплими, подача тепла також зміниться.

"Вдень будемо призупиняти постачання тепла, а вночі - відновлювати. Все для вашого комфорту, адже ночі поки холодні", - пояснили громадянам.

Наголошується водночас що це - ще не кінець опалювального сезону.

У Львові та Миколаєві почали &quot;прикручувати&quot; опалення в будинках: у чому причинаПублікація ОКП "Миколаївоблтеплоенерго" (скриншот: facebook.com/nikoblteplo.com.ua)

Його завершать тоді, "коли впродовж трьох днів середньодобова температура перевищуватиме +8 градусів".

"Все згідно з офіційним прогнозом погоди і нормами законодавства", - підсумували у "Миколаївоблтеплоенерго".

Нагадаємо, раніше мер Києва Віталій Кличко повідомив, що комунальні служби столиці вже готуються до наступного опалювального сезону.

Він додав, що спеціалісти опрацьовують варіанти відновлення пошкодженої інфраструктури та створення альтернативних джерел тепло- та енергопостачання.

Читайте також, що буде з тарифами на "комуналку" під час війни - якої згоди дійшли Україна та МВФ.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Львів Миколаїв Погода в Україні Теплокоммунэнерго Опалювальный сезон Поради Квартири
Новини
Україна стала №1 в світі за імпортом зброї, поки експорт РФ обвалився: звіт SIPRI
Україна стала №1 в світі за імпортом зброї, поки експорт РФ обвалився: звіт SIPRI
Аналітика
Нафта в обмін на кредит: як Орбан шантажує Україну і тисне на ЄС
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Нафта в обмін на кредит: як Орбан шантажує Україну і тисне на ЄС