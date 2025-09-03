UA

Вбивство Парубія Зустріч Зеленського та Путіна Мирні переговори Війна в Україні

Рютте після Парижа чекає конкретики щодо гарантій безпеки для України

Фото: Марк Рютте (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Константин Широкун

Після зустрічі європейських лідерів у Парижі 4 вересня, або невдовзі після неї, варто очікувати ясності щодо гарантій безпеки для України.

Про це заявив Генеральний секретар НАТО Марк Рютте, повідомляє РБК-Україна з посиланням на N-TV.

"Це означає, що ми зможемо ще інтенсивніше взаємодіяти з американською стороною, щоб побачити, що вони готові надати з точки зору своєї участі в гарантіях безпеки", – заявив Рютте.

За його словами, зустріч "Коаліції рішучих", яка складається переважно з європейських союзників, відбудеться завтра, 4 вересня, на запрошення президента Франції Еммануеля Макрона.

За словами Рютте, гарантії безпеки покликані стримати Росію від повторного нападу на Україну після закінчення війни. Основою цього плану є подальша підтримка українських збройних сил.

Підготовка гарантій безпеки для України

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський обіцяв, що вже цього тижня Україна разом із партнерами підготує письмові гарантії безпеки.

Також днями Зеленський озвучив три ключові блоки гарантій безпеки для України. Йдеться про збереження армії, співпрацю з країнами НАТО та санкції проти Росії.

Своєю чергою, глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявляла, що обговорення гарантій безпеки для України проходять "дуже добре".

За її словами, після будь-якої мирної угоди Україні знадобиться від Європи досить значна кількість солдатів, які допоможуть запобігти повторній агресії. Вона також підкреслила, що країни-партнери України склали чітку дорожню карту з питання надання гарантій безпеки.

