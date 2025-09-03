Рютте после Парижа ждет конкретики по гарантиям безопасности для Украины

После встречи европейских лидеров в Париже 4 сентября, или вскоре после нее, стоит ожидать ясности относительно гарантий безопасности для Украины.
Об этом заявил Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, сообщает РБК-Украина со ссылкой на N-TV.
"Это означает, что мы сможем еще интенсивнее взаимодействовать с американской стороной, чтобы увидеть, что они готовы предоставить с точки зрения своего участия в гарантиях безопасности", - заявил Рютте.
По его словам, встреча "Коалиции решительных", которая состоит преимущественно из европейских союзников, состоится завтра, 4 сентября, по приглашению президента Франции Эммануэля Макрона.
По словам Рютте, гарантии безопасности призваны сдержать Россию от повторного нападения на Украину после окончания войны. Основой этого плана является дальнейшая поддержка украинских вооруженных сил.
Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский обещал, что уже на этой неделе Украина вместе с партнерами подготовит письменные гарантии безопасности.
Также на днях Зеленский озвучил три ключевых блока гарантий безопасности для Украины. Речь идет о сохранении армии, сотрудничестве со странами НАТО и санкциях против России.
В свою очередь, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявляла, что обсуждение гарантий безопасности для Украины проходят "очень хорошо".
По ее словам, после любого мирного соглашения Украине понадобится от Европы довольно значительное количество солдат, которые помогут предотвратить повторную агрессию. Она также подчеркнула, что страны-партнеры Украины составили четкую дорожную карту по вопросу предоставления гарантий безопасности.