Коли Україна відкриє перші переговорні кластери з ЄС: Зеленський зробив заяву

Наступного року Україна планує відкрити, пройти та закрити три переговорні кластери щодо вступу до Європейського Союзу з шести потрібних. Великі надії Київ покладає на Ірландію та її головування в ЄС.
Як передає РБК-Україна, про це заявив президент України Володимир Зеленський під час візиту до Ірландії.
"Європейська комісія визнає, що ми три кластери можемо відкривати. Три кластери – це половина. Ми для цього зробили все. І всі розуміють, що до кінця цього року ми зробимо все технічно для відкриття всіх шести кластерів. Це також визнають усі", - сказав він.
Зеленський нагадав, що впродовж 2026 року в ЄС головуватимуть Кіпр та Ірландія. На останню покладаються великі надії в плані закриття переговорних кластерів.
"Безумовно, ми хочемо під час головування Кіпру відкрити кластери, а крок наступний - це їх закриття. І ми б хотіли це зробити за головування Ірландії", - зазначив президент.
На початку листопада Європейська комісія опублікувала Звіт у межах Пакета розширення ЄС. В ньому вона дуже високо оцінила прогрес України, а європейський комісар з питань розширення Марта Кос повідомила, що ЄК працює над відкриттям переговорних кластерів щодо вступу в Євросоюз України та Молдови вже до кінця листопада.
Зазначимо, що єдина причина, через яку кластери все ще не відкриті - позиція проросійської Угорщини, яка блокує вступ України до ЄС. Проте в ЄК очікують переговорів на рівні робочих груп, тут вето Угорщини не вплине на загальне рішення.
В Україні вважають, що вступлять в ЄС до 2028 року. Але на думку міністра закордонних справ Польщі Радослава Сікорського, Україна приєднається до ЄС аж на початку 2030-х років.