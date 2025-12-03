Коли Україна відкриє перші переговорні кластери з ЄС: Зеленський зробив заяву

"Європейська комісія визнає, що ми три кластери можемо відкривати. Три кластери – це половина. Ми для цього зробили все. І всі розуміють, що до кінця цього року ми зробимо все технічно для відкриття всіх шести кластерів. Це також визнають усі", - сказав він.

Зеленський нагадав, що впродовж 2026 року в ЄС головуватимуть Кіпр та Ірландія. На останню покладаються великі надії в плані закриття переговорних кластерів.

"Безумовно, ми хочемо під час головування Кіпру відкрити кластери, а крок наступний - це їх закриття. І ми б хотіли це зробити за головування Ірландії", - зазначив президент.