RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Андрей Ермак Мирный план США Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине

Когда Украина откроет первые переговорные кластеры с ЕС: Зеленский сделал заявление

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Getty Images)
Автор: Антон Корж

В следующем году Украина планирует открыть, пройти и закрыть три переговорных кластера по вступлению в Европейский Союз из шести необходимых. Большие надежды Киев возлагает на Ирландию и ее председательство в ЕС.

Как передает РБК-Украина, об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Ирландию.

"Европейская комиссия признает, что мы три кластера можем открывать. Три кластера - это половина. Мы для этого сделали все. И все понимают, что до конца этого года мы сделаем все технически для открытия всех шести кластеров. Это также признают все", - сказал он.

Зеленский напомнил, что в течение 2026 года в ЕС будут председательствовать Кипр и Ирландия. На последнюю возлагаются большие надежды в плане закрытия переговорных кластеров.

"Безусловно, мы хотим во время председательства Кипра открыть кластеры, а шаг следующий - это их закрытие. И мы бы хотели это сделать при председательстве Ирландии", - отметил президент.

 

Вступление Украины в ЕС: что известно

В начале ноября Европейская комиссия опубликовала Отчет в рамках Пакета расширения ЕС. В нем она очень высоко оценила прогресс Украины, а европейский комиссар по вопросам расширения Марта Кос сообщила, что ЕК работает над открытием переговорных кластеров по вступлению в Евросоюз Украины и Молдовы уже до конца ноября.

Отметим, что единственная причина, по которой кластеры все еще не открыты - позиция пророссийской Венгрии, которая блокирует вступление Украины в ЕС. Однако в ЕК ожидают переговоров на уровне рабочих групп, здесь вето Венгрии не повлияет на общее решение.

В Украине считают, что вступят в ЕС до 2028 года. Но по мнению министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского, Украина присоединится к ЕС только в начале 2030-х годов.

Читайте РБК-Украина в Google News
ЕвросоюзУкраинаВладимир Зеленский