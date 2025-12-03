Когда Украина откроет первые переговорные кластеры с ЕС: Зеленский сделал заявление

"Европейская комиссия признает, что мы три кластера можем открывать. Три кластера - это половина. Мы для этого сделали все. И все понимают, что до конца этого года мы сделаем все технически для открытия всех шести кластеров. Это также признают все", - сказал он.

Зеленский напомнил, что в течение 2026 года в ЕС будут председательствовать Кипр и Ирландия. На последнюю возлагаются большие надежды в плане закрытия переговорных кластеров.

"Безусловно, мы хотим во время председательства Кипра открыть кластеры, а шаг следующий - это их закрытие. И мы бы хотели это сделать при председательстве Ирландии", - отметил президент.