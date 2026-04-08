Коли ухвалять чітку модель вступу України до ЄС: Качка назвав орієнтовні терміни

Європейський Союз може ухвалити чітку модель вступу України до блоку вже у травні цього року.
Як повідомляє РБК-Україна, про це віцепрем'єр-міністр з європейської та євроатлантичної інтеграції України Тарас Качка розповів під час спілкування з журналістами.
"Чіткої моделі вступу України до ЄС зараз немає. Це не проблема, навпаки це супер успіх, бо ведеться дуже активна дискусія і держави-члени на це реагують. Країни Nordic-Baltic 8 (NB8) мають свою прогресивну позицію і багато в чому з нами згодні", - сказав Качка.
Також, за його словами, дуже креативна робота триває в Німеччині, Франції та Нідерландах.
"У нас була українсько-нідерландська конференція, ми на контакті з Німеччиною. Насправді, дуже позитивне мислення. Я думаю, що в травні вони вже матимуть чіткішу картину. Вони також орієнтуються на 2027 рік щодо вирішення питання вступу в ЄС", - зазначив віцепрем'єр.
Він підкреслив, що є багато спекулятивних речей, які не зафіксовані. Але ніхто з європейських лідерів не відкинув ідею, щоб у 2027 році вже була якась модель вступу до ЄС, питання лише - яка саме.
"Ніхто не сказав, що буде "балканський сценарій", що спочатку виконаєте бенчмарки, потім відкриємо і закриємо кластери, потім почнемо думати про договір про вступ в ЄС, а потім будемо ще вічніть це ратифікувати", - додав Качка.
Натомість, за його словами, є розуміння, що має бути якась відповідь ЄС з цього питання.
"Коли це станеться? З того, що ми бачимо, травень вважається місяцем концептуалізації підходів. Також Рада ЄС активно над цим працює, тому в першій половині року, я думаю, буде зрозуміло, що і до чого йде", - припустив віцепрем'єр.
Нагадаємо, Україна поставила перед собою мету вступити до Європейського Союзу вже у січні 2027 року.
Президент Володимир Зеленський неодноразово заявляв про необхідність визначення конкретної дати приєднання України до ЄС.
Водначас він наголосив, що чіткий календар членства стане гарантією стратегічної поразки Росії та безпеки для всієї Європи.
Пр цьому у Брюсселі зазначають, що прискореної процедури без виконання всіх реформ не буде.
Єврокомісар Марта Кос раніше називала ціль України приєднатися до блоку у 2027 році амбітною та зрозумілою, проте зазначала, що Єврокомісія наразі лише шукає шляхи для реалізації цього сценарію.
Попри цьому у ЄС залишаються скептики, які вважають, що вступ України у 2027 році перебуває під загрозою через складність переговорного процесу та необхідність повної трансформації українського законодавства.