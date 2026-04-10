Когда цены на топливо в Украине стабилизируются: прогноз Свириденко

11:38 10.04.2026 Пт
Что должно произойти, чтобы стоимость бензина и дизеля наконец замерла?
aimg Валерий Ульяненко
Когда цены на топливо в Украине стабилизируются: прогноз Свириденко Фото: премьер-министр Украины Юлия Свириденко (Getty Images)

Цены на топливо в Украине стабилизируются только после стабилизации ситуации на Ближнем Востоке, поскольку они являются "отражением ситуации" в регионе.

Как сообщает РБК-Украина, об этом на часе вопросов к правительству заявила премьер Юлия Свириденко.

Глава правительства подчеркнула, что согласованных действий, которые приводят к повышению цен, там нет.

"Это высококонкурентный рынок, и цена на потолке на АЗС - это отражение, отражение ситуации войны в Иране. После стабилизации на Ближнем Востоке, мы только после этого можем ожидать ценовую стабилизацию у нас в Украине", - пояснила Свириденко.

Цены на топливо

Напомним, после того, как Иран заблокировал Ормузский пролив, цены на топливо в Украине взлетели. При этом на фоне перемирия между США и Ираном ситуация начала понемногу улучшаться.

В частности, 8 апреля на украинском рынке топлива зафиксировали первую волну снижения цен: стоимость дизельного топлива упала на 1 гривну (до 92,90-93,00 грн/л у лидеров рынка).

Реакция АЗС была спровоцирована обвалом мировых котировок нефти Brent до 91,7 долларов за баррель после объявления перемирия между США и Ираном.

Отметим, Свириденко ждет от владельцев АЗС справедливых ценников для автомобилистов. По ее словам, государственная сеть АЗК "Укрнафта" уже отреагировала и начала снижение цен. Премьер отметила, что цены будут падать и дальше, если положительная динамика сохранится.

В то же время в США пессимистично настроены по поводу прогнозов уменьшения стоимости топлива. Цены на бензин в мире могут продолжать расти в течение нескольких месяцев даже после того, как Ормузский пролив будет открыт.

Ближний восток Юлия Свириденко пальне Цены в Украине
Зеленский оценил угрозу из Приднестровья и сказал, где РФ на самом деле хочет "буферную зону"
Зеленский оценил угрозу из Приднестровья и сказал, где РФ на самом деле хочет "буферную зону"
