Пальне дешевшає? Що відбувається з цінами на АЗС 9 квітня

11:57 09.04.2026 Чт
3 хв
Скільки пропонують заправки за літр бензину, дизелю і автогазу?
aimg Марія Кучерявець
Пальне дешевшає? Що відбувається з цінами на АЗС 9 квітня Фото: стабільне здешевлення пального можливе за умови тривалої низької ціни на нафту (Getty Images)

Ситуація на паливному ринку України залишається динамічною. Вчорашній обвал світових котирувань нафти встиг спровокувати першу хвилю зниження цін на українських АЗС, проте сьогодні тренд знову змінився

Скільки коштує бензин, дизель та автогаз на АЗС станом на ранок 9 квітня - зібрало РБК-Україна в матеріалі.

Головне:

  • Бензин: "Укрнафта" зрівняла ціни на звичайний та преміальний А-95 на позначці 69,90 грн/л, тоді як на WOG, OKKO, SOCAR ціна залишається суттєво вищою - 76,90-77,00 грн/л.
  • Дизель: після вчорашнього зниження на 1 грн, великі мережі зафіксували вартість ДП на рівні 92,90-93,00 грн/л, а найдешевша пропозиція серед лідерів залишається в "Укрнафти" - 86,90 грн/л.
  • Автогаз: ціни стабільні та коливаються в межах 48,90-49,99 грн/л, при цьому різниця між державною мережею та приватними гігантами (WOG, OKKO) мінімальна - близько 1 гривні.

Що відбувається з цінами на пальне

Ще вчора, після оголошення тимчасового перемир'я між США та Іраном, світові ціни на нафту Brent продемонстрували стрімке падіння до 91,7 долара за барель. Першою на це відреагувала державна "Укрнафта", а за нею "підтягнулися" і лідери ринку - OKKO та WOG, знизивши вартість дизельного пального на 1 гривню.

Втім, як пояснив в коментарі РБК-Україна директор Консалтингової групи "А-95" Сергій Куюн, вчорашнє здешевлення на АЗС - це радше емоційна реакція ринку та очікування.

Він наголосив, що лише за умови збереження світової динаміки очікується подальше здешевлення палива в Україні. Проте ринок буде знижуватися поступово: дешевий ресурс має спочатку витіснити дорогі запаси, накопичені в березні.

Сьогодні ж зранку державна мережа зробила ще один крок: "Укрнафта" зрівняла ціни на преміальний та звичайний бензин. Тепер і бензин 95 (Energy), і стандартний А-95 коштують однаково - 69,90 грн/л.

Решта популярних АЗС, таких як OKKO, WOG та SOCAR зберегли цінники на рівні вчорашнього дня, не вдаючись до нових коригувань після обіднього зниження.

Фото: великі мережі, зокрема OKKO, поки тримають паузу, зафіксувавши ціни на рівні вчорашніх післяобідніх значень (РБК-Україна)

При цьому нафта знову дорожчає на світовому ринку. Станом на ранок 9 квітня котирування почали відігравати вчорашнє падіння. На лондонській біржі ICE марка Brent знову торгується по 98,44 долара за барель (проти вчорашніх 91,7).

Деталізація цін на АЗС 9 квітня

OKKO

  • Бензин Pulls 100: 86,90 грн
  • Бензин Pulls 95: 79,90 грн
  • Бензин А-95 Євро: 76,90 грн
  • ДП Pulls: 95,90 грн
  • ДП Євро: 92,90 грн
  • Газ: 49,90 грн

WOG

  • Бензин 100: 87,00 грн
  • Бензин 95 (Mustang): 80,00 грн
  • Бензин 95 Євро: 77,00 грн
  • ДП Mustang: 96,00 грн
  • ДП Євро-5: 93,00 грн
  • Газ: 49,99 грн

SOCAR

  • Бензин NANO 100: 86,99 грн
  • Бензин NANO 95: 80,99 грн
  • Бензин А-95: 76,99 грн
  • ДП NANO Extro: 95,99 грн
  • ДП NANO: 92,99 грн
  • Газ: 49,98 грн

"Укрнафта"

  • Бензин 98 (Energy): 78,90 грн
  • Бензин 95 (Energy): 69,90 грн
  • Бензин А-95: 69,90 грн
  • Бензин А-92: 66,90 грн
  • ДП (Energy): 90,90 грн
  • ДП: 86,90 грн
  • Газ: 48,90 грн
