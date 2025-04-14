Страсний тиждень 2025: найважливіші заборони та традиції на кожний день
Страсний тиждень, хоч і формально не є частиною Великого посту, має велике значення для християн. Віряни дотримуються суворих заборон, що допомагають зберегти духовну чистоту, а також готуються до свята через народні звичаї та обряди.
РБК-Україна (проект Styler) розповідає про кожен день Страсного тижня та обмеження та традиції, яких потрібно дотримуватись.
Великий понеділок
Цього дня віряни починають підготовку до святкування Великодня. У домі проводиться генеральне прибирання, звертається особлива увага на миття вікон, оскільки зустрічати свято з брудними вікнами вважається поганою прикметою.
У народі вірять, що яскраве сонце в цей день обіцяє хороший врожай. Крім того, віряни умиваються водою, в яку кладуть золоті та срібні прикраси для збереження молодості і добробут.
У Страсний тиждень віряни відмовляються від алкоголю та полових стосунків.
Великий вівторок
Цього дня Церква згадує притчі Ісуса, а також підготовку до свята. Віряни продовжують приготування до Великодня: купують продукти для святкового столу, вибирають святкові рушники та скатерті. У день святого вівторка також можна працювати на землі. Це час для завершення прибирання дому та продовження підготовки до Пасхи.
У Страсний тиждень згадується Тайна вечеря (зображення: Вікіпедія)
Велика середа
Цього дня згадується зрада Іуди та покаяння грішниці, яка помазала ноги Ісуса. Віряни в цей день сповідаються, очищаючи свої душі від гріхів. У багатьох родинах продовжують приготування до Великодня, зокрема купують яйця для фарбування. Завершується генеральне прибирання та прикраса дому до свята.
Чистий четвер
Чистий четвер - це день, коли згадується Тайна вечеря Ісуса з апостолами. Віряни в цей день часто причащаються, а також виконують традиційне купання та умивання, що має очищаючу силу.
У Чистий четвер готують пасхальні страви, пекуть паски, фарбують яйця і роблять генеральне прибирання в оселі. Окрім того, можна вживати теплу рослинну їжу та невелику кількість вина.
У Страсну п'ятницю згадується Розп'яття Спасителя (зображення: Pixabay.com)
Страсна п'ятниця
Це день скорботи, коли згадується розп'яття Ісуса Христа. Віряни цього дня часто відмовляються від їжі до вечірньої служби, коли в церкві виносять Плащаницю. Весь день краще провести в молитвах і спокої, уникаючи веселощів і святкувань. Страсна п'ятниця є часом для глибокого духовного очищення.
Велика субота
У Велику суботу віряни згадують смерть Ісуса Христа. Це день очікування Воскресіння, коли всі збираються в храм на службу. Вечірня служба завершує Великий піст, і після неї можна відсвяткувати Великдень. У цей день священники змінюють чорні одежі на білі, що символізує радість воскресіння.
Богоматір та розп'ятий Христос (зображення: Pixabay.com)
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Під час підготовки матеріалу використовувалися джерела: сайти ПЦУ, Credo.pro, Вікіпедія.