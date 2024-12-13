Коли РФ може знову вдарити "Орєшніком" по Україні: експерт назвав небезпечну дату

"Ми не маємо жити в ілюзіях. Путін і далі буде вбивати мирних мешканців нашої країни. Путін і далі буде намагатися зруйнувати нашу енергетику. Але ж він це робить фактично третій рік поспіль, я наслідки такої діяльності не надто ефективні", - сказав Селезньов.

За словами експерта, він був впевнений у тому, що сьогодні на кульмінацію масштабної ракетно-дронової атаки росіяни задіють "Орєшнік". Однак цього не сталося.

"З чим це пов'язано? Чи недолуга РС-26 неспроможна вийти з шахти чи можливо інші причини спонукали противника не використати "Орєшнік", але це не значить, що цього не станеться за кілька днів", - зазначив Селезньов.

За його словами, росіяни можуть вдарити по Україні 18 грудня.

"Моніторингові ресурси стверджують, що наступне вікно, коли ворог буде закривати полігон Капустин Яр - це має статися вже 18 грудня. А отже ми не маємо нехтувати сигналами повітряної тривоги", - наголосив експерт.

На його думку, те, чи використає ворог наступного разу під час масштабної ракетно-дронової атаки РС-26 чи ні, питання суто технічне. Як тільки ворожі ракетники будуть напоготові, вони цим фактором скористаються.

"Але ще один ключовий маркер - це заяви амбасад наших західних партнерів. В першу чергу посольства США. Якщо вони знову оголосять "неприємний день" чи день, коли весь персонал буде знаходитися в безпечних місцях, я думаю на цю дату варто орієнтуватися", - додав Селезньов.