Пентагон про можливість удару РФ "Орєшніком" по Україні: не виключено, але дати немає
Росія може завдати удару по Україні балістичною ракетою середньої дальності "Орєшнік" найближчими днями. Але точна дата можливої атаки невідома.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг заступника прессекретаря Пентагону Сабріни Сінгх.
"Путін (російський диктатор Володимир Путін - ред.) публічно заявив, що Росія має намір запустити ще одну експериментальну ракету "Орєшнік", про яку ви згадали. Не виключено, що Росія може зробити це найближчими днями. У мене немає точної дати", - зазначила Сінгх.
За її словами, якщо Росія знову атакує Україну "Орєшніком", це не стане переломним моментом на полі бою. Таким чином Москва спробує лише завдати збитків та втрат Україні.
"Ми вже бачили це раніше, вони намагаються використати всю зброю, що є у них в арсеналі, щоб залякати Україну, але, звичайно, Україна продовжує отримувати нашу підтримку, оскільки вони щодня б'ються на полі бою", - додала вона.
Сінгх запевнила, що США продовжать передавати Україні системи протиповітряної оборони, оскільки вони залишаються одним з пріоритетних запитів.
Чутки про удар "Орєшніком"
Нагадаємо, раніше Reuters з посиланням на неназване джерело написало, що Росія може вже найближчими днями вдарити по Україні балістичною ракетою середньої дальності "Орєшнік" . Але це не змінить перебіг війни.
Перший удар "Орєшніком" по Україні відбувся 21 листопада. Тоді російські окупанти атакували оборонне підприємство у Дніпрі.
Як підкреслив у коментарі YouTube-каналу РБК-Україна генерал-майор запасу Служби безпеки України, колишній заступник голови СБУ Віктор Ягун, Росія під час атаки використала болванку.
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