Когда РФ может снова ударить "Орешником" по Украине: эксперт назвал опасную дату
Россия может нанести новый массированный удар по Украине 18 декабря. Вполне вероятно, что враг применит баллистическую ракету средней дальности "Орешник".
Об этом в комментарии YouTube-каналу РБК-Украина рассказал военный эксперт, бывший пресс-секретарь Генштаба ВСУ Владислав Селезнев.
"Мы не должны жить в иллюзиях. Путин и дальше будет убивать мирных жителей нашей страны. Путин и дальше будет пытаться разрушить нашу энергетику. Но ведь он это делает фактически третий год подряд, я последствия такой деятельности не слишком эффективны", - сказал Селезнев.
По словам эксперта, он был уверен в том, что сегодня на кульминацию масштабной ракетно-дроновой атаки россияне задействуют "Орешник". Однако этого не произошло.
"С чем это связано? Или непутевая РС-26 не может выйти из шахты или возможно другие причины побудили противника не использовать "Орешник", но это не значит, что этого не произойдет через несколько дней", - отметил Селезнев.
По его словам, россияне могут ударить по Украине 18 декабря.
"Мониторинговые ресурсы утверждают, что следующее окно, когда враг будет закрывать полигон Капустин Яр - это должно произойти уже 18 декабря. А значит мы не должны пренебрегать сигналами воздушной тревоги", - подчеркнул эксперт.
По его мнению, то, использует ли враг в следующий раз во время масштабной ракетно-дроновой атаки РС-26 или нет, вопрос чисто технический. Как только вражеские ракетчики будут наготове, они этим фактором воспользуются.
"Но еще один ключевой маркер - это заявления посольств наших западных партнеров. В первую очередь посольства США. Если они снова объявят "неприятный день" или день, когда весь персонал будет находиться в безопасных местах, я думаю на эту дату стоит ориентироваться", - добавил Селезнев.
Предупреждение США
Напомним, 8 декабря посольство Соединенных Штатов в Киеве сообщило об увеличении угроз со стороны российских ракет и беспилотников. В связи с этим граждан США призвали следить за оповещениями украинского правительства относительно воздушных атак.
Reuters со ссылкой на неназванный источник написало, что Россия может уже в ближайшие дни ударить по Украине баллистической ракетой средней дальности "Орешник". Но это не изменит ход войны.
Позже в Пентагоне заявили, что Россия может нанести удар по Украине баллистической ракетой средней дальности "Орешник" в ближайшие дни. Но точная дата возможной атаки неизвестна.
Удар "Орешником" по Украине
Напомним, 21 ноября россияне нанесли ракетный удар по Днепру. Воздушные силы ВСУ заявили, что россияне впервые выпустили по Украине межконтинентальную баллистическую ракету.
Позже российский диктатор Владимир Путин заявил, что армия РФ осуществила испытательный пуск ракетной системы средней дальности "Орешник". При этом ГУР уточнило, что новую ракету выпустили из ракетного комплекса "Кедр".
Как пояснил руководитель ГУР Кирилл Буданов, фактически речь идет об одной и той же ракете. Путин использовал название ракетной программы "Орешник", но система запуска ракет называется "Кедр".
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