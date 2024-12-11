У США вважають, що РФ невдовзі знову запустить "Орєшнік" по Україні, - Reuters

У Сполучених Штатах Америки вважають, що російський "Орєшнік" глобально не змінить хід війни. Однак РФ може знову вдарити по території України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

За даними джерела Reuters, Росія може запустити ще одну гіперзвукову балістичну ракету по Україні найближчими днями. У Штатах вважають, що "Орешнік" - це лише чергова спроба Росії тероризувати Україну.

"Ми оцінюємо, що "Орешник" не змінює правила гри на полі бою, а є лише черговою спробою Росії тероризувати Україну, яка не матиме успіху", - сказав чиновник виданню.

Попри те, що "Орєшнік" все ж є новою ракетою, американський чиновник применшив корисність ракети. Він назвав їх "експериментальними" за своєю природою, і сказав, що "Росія, ймовірно, володіє лише невеликою кількістю" таких ракет. Чиновник також сказав, що ця зброя має меншу боєголовку, ніж інші ракети, які Росія розмістила в Україні.

Удар "Орешником" по Україні

21 листопада російські війська здійснили ракетний удар по Дніпру, використавши вперше міжконтинентальну балістичну ракету.

Згодом диктатор Володимир Путін заявив, що це був тестовий запуск ракетної системи середньої дальності "Орешник".

В ГУР Міноборони України зазначили, що удар було завдано з ракетного комплексу "Кедр". Натомість очільник відомства Кирило Буданов заявив, що назва ракетної програми "Орєшнік", а ракета має назву "Кедр".