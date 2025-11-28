ua en ru
Головна » Новини » Політика

Коли Путін зустрінеться з Віткоффом: у Кремлі уточнили терміни

Москва, П'ятниця 28 листопада 2025 22:14
Коли Путін зустрінеться з Віткоффом: у Кремлі уточнили терміни Фото: спецпредставник президента США Стів Віткофф та російський диктатор Володимир Путін (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Російський диктатор Володимир Путін має зустрітися зі спецпредставником президента США Стівом Віткоффом уже в першій половині наступного тижня.

Про це заявив прес-секретар Кремля Дмитро Пєсков, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "РИА-Новости".

"У першій половині тижня. Ми оголосимо день своєчасно", - сказав Пєсков, коментуючи можливу дату візиту Віткоффа.

Віткофф полетить до Москви

Нагадаємо, минулого тижня президент США Дональд Трамп заявив, що він відправляє свого спецпредставника Стіва Віткоффа до Москви, а міністра армії США Дена Дрісколла до Києва.

Очікується, що американські чиновники обговорюватимуть мирний план для завершення війни Росії проти України.

Раніше сам Трамп, а також прессекретар Кремля Дмитро Пєсков заявляли про те, що Віткофф прилетить до Москви наступного тижня.

Російський диктатор Володимир Путін уже заявив про те, що хоче обговорювати юридичне визнання тимчасово окупованих територій України "російськими".

За інформацією The Telegraph, Трамп "готовий визнати контроль" Росії над окупованими територіями України. Видання пише, що він направляє до Москви не тільки Віткоффа, а й свого зятя Джареда Кушнера.

Як пишуть журналісти, Віткофф і Кушнер повинні будуть запропонувати главі Кремля укласти угоду для завершення війни проти України.

До слова, цього тижня Віткофф потрапив у скандал - ЗМІ оприлюднили запис його розмови з помічником голови Кремля Юрієм Ушаковим.

Під час переговорів Віткофф запевняв, що вірить у бажання Путіна завершити війну, а також просив про переговори на рівні лідерів. Спецпредставник президента США давав поради про те, як задобрити американського лідера.

Володимир Путін Російська Федерація Сполучені Штати Америки Мирні переговори Стів Віткофф Війна в Україні мирний план США
