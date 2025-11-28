ua en ru
Когда Путин встретится с Уиткоффом: в Кремле уточнили сроки

Москва, Пятница 28 ноября 2025 22:14
UA EN RU
Когда Путин встретится с Уиткоффом: в Кремле уточнили сроки Фото: спецпредставитель президента США Стив Уиткофф и российский диктатор Владимир Путин (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Российский диктатор Владимир Путин должен встретиться со спецпредставителем президента США Стивом Уиткоффом уже в первой половине следующей недели.

Об этом заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "РИА-Новости".

"В первой половине недели. Мы объявим день своевременно", - сказал Песков, комментируя возможную дату визита Уиткоффа.

Уиткофф полетит в Москву

Напомним, на прошлой неделе президент США Дональд Трамп заявил, что он отправляет своего спецпредставителя Стива Уиткоффа в Москву, а министра армии США Дэна Дрисколла в Киев.

Ожидается, что американские чиновники будут обсуждать мирный план для завершения войны России против Украины.

Ранее сам Трамп, а также пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявляли о том, что Уиткофф прилетит в Москву на следующей неделе.

Российский диктатор Владимир Путин уже заявил о том, что хочет обсуждать юридическое признание временно оккупированных территорий Украины "российскими".

По информации The Telegraph, Трамп "готов признать контроль" России над оккупированными территориями Украины. Издание пишет, что он направляет в Москву не только Уиткоффа, но и своего зятя Джареда Кушнера.

Как пишут журналисты, Уиткофф и Кушнер должны будут предложить главе Кремля заключить сделку для завершения войны против Украины.

К слову, на этой неделе Уиткофф попал в скандал - СМИ обнародовали запись его разговора с помощником главы Кремля Юрием Ушаковым.

В ходе переговоров Уиткофф заверял, что верит в желание Путина завершить войну, а также просил о переговорах на уровне лидеров. Спецпредставитель президента США давал советы о том, как задобрить американского лидера.

