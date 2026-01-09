ua en ru
Пт, 09 січня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Обстріл Києва Негода в Україні Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

КМДА пояснила, навіщо в Києві зливають воду з систем опалення

Київ, П'ятниця 09 січня 2026 15:01
UA EN RU
КМДА пояснила, навіщо в Києві зливають воду з систем опалення Фото: воду з систем опалення зливають, щоби вберегти їх під час мінусових температур (Getty Images)
Автор: Валерій Ульяненко

Злиття води з систем опалення є стандартним технічним заходом при мінусовій температурі. Воно не означає тривалу відсутність тепла, а дозволяє запобігти пошкодженню мереж та обладнання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву КМДА в Telegram.

"Під час аварій у морозну погоду, коли тимчасово припиняється циркуляція теплоносія, злиття води з будинкових систем опалення є обов’язковою технічною дією. Вода при мінусовій температурі швидко замерзає, і саме здренування дозволяє запобігти пошкодженню мереж та обладнання", - йдеться у заяві.

Киянам пояснили, що злиття води не означає тривалої відсутності тепла. Зазначається також, що процедура застосовується навіть за умови відключення протягом кількох годин або доби, оскільки це вимога безпеки.

"Такі рекомендації Уряду діють в Україні майже 20 років і передбачені Правилами технічної експлуатації теплових установок і мереж", - розповіли в КМДА.

Сьогодні, 9 січня, значна частина будівель в Києві залишалась без теплопостачання внаслідок нічної атаки ворога. З їх систем оперативно злили воду, щоб вберегти трубопроводи під час відновлення тепла.

"Закликаємо утриматись від гучних заяв із шокуючими заголовками та не розповсюджувати дезінформацію, тоді як комунальники міста ризикують життям і здоров’ям, щоб повернути містянам послуги, що вже робили неодноразово", - йдеться у заяві КМДА.

Атака на Київ та область 9 січня

Нагадаємо, росіяни вночі завдали масованого удару по Києву та Київській області десятками безпілотників, балістикою і крилатими ракетами "Калібр". У Повітряних силах розповіли, що столицю ракети та дрони атакували з різних сторін.

У місті загалом пошкоджено 19 багатоповерхівок. Під удар потрапило й посольство Катару. Внаслідок атаки РФ на Київ поранення отримали 25 людей, ще четверо загинули.

Зазначимо, наразі у Києві 417 000 родин тимчасово знеструмлені. Без світла залишилась частина жителів в Деснянському, Дніпровському, Дарницькому та Голосіївському районах Києва.

У всьому Києві ввели екстрені відключення електроенергії внаслідок масованого нічного обстрілу і перевантаження мереж.

У Київській області через негоду та російські атаки без електропостачання залишилися 370 тисяч родин. Найскладніша ситуація - в Бориспільському та Броварському районах.

Мер Києва Віталій Кличко закликав містян за можливості виїжджати за місто, де є альтернативні джерела живлення та тепла.

Читайте РБК-Україна в Google News
КМДА Київ
Новини
Весь Київ перейшов на екстрені відключення світла через атаки та перевантаження мереж
Весь Київ перейшов на екстрені відключення світла через атаки та перевантаження мереж
Аналітика
Навіщо Зеленський призначив Буданова головою ОП і звільняє Малюка
Мілан Лєліч, Уляна Безпалько Навіщо Зеленський призначив Буданова головою ОП і звільняє Малюка