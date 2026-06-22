Коли перетинати кордон без черг: у ДПСУ назвали найкращі дні та час

Із приходом літнього сезону черг на кордоні стає все більше, особливо на виїзд з України. Планувати поїздки у ДПСУ радять з урахуванням завантаженості пунктів пропуску.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на слова речника Державної прикордонної служби України (ДПСУ) Андрія Демченка в ефірі "КИЇВ24 live".
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"Не можна говорити, що черги на кордоні присутні 24 години на добу. Але, звісно, пасажиропотік зараз є досить високим. Якщо порівняти, наприклад, із весняними місяцями", - розповів речник ДПСУ.
За його даними, у будні дні минулого тижня "пасажиропотік був не меншим за 113 тисяч перетинів кордону" і від понеділка до п'ятниці (15-19 червня) "коливався" в межах 113-118 тисяч.
"За вчорашній день (неділю, 21 червня, - Ред.), а також за суботу (20 червня, - Ред.) пасажиропотік був значно більшим, ніж у будні. В суботу - це 130 тисяч перетинів кордону, а за вчорашній день 136 тисяч. І це - найвищий показник за червень місяць", - поділився Демченко.
Представник ДПСУ повідомив, що на пунктах пропуску на кордоні збільшилось також навантаження і "щодо руху автобусним сполученням".
"Знову ж таки, повертаючись до весняних місяців, кордон перетинали на виїзд з України за добу десь близько 350-400 автобусів", - нагадав він.
Зараз же кількість автобусів на виїзд з країни (наприклад цими вихідними), була на рівні 580 за добу.
"Але, знову ж таки, весь червень - перевага йде на виїзд з України. Виключення, напевно, становить тільки вчорашній день, коли на тисячу більше перетинів кордону ми мали на в'їзд у країну, ніж тих, хто виїжджав за межі України", - поділився Демченко.
Речник ДПСУ нагадав, що "із тим пасажиропотоком, який був у весняні місяці, черг практично не було".
"Але стрімке зростання, наприклад, на 50 тисяч перетинів кордону за добу... Інфраструктура у вигляді пунктів пропуску просто не може повноцінно впоратися, щоб уникнути повністю черг", - констатував він.
Водночас, за словами Демченка, важливо розуміти, що "50% від усього пасажиропотоку припадає на кордон із Польщею".
"Там, власне, і фіксуються найбільші черги (коли потік людей збільшується)", - зауважив він.
Також черги, крім Польщі (по напрямку пунктів пропуску на кордоні з Польщею), фіксують в останні дні й на кордоні з Угорщиною.
"Зокрема по напрямку пунктів пропуску "Тиса" й "Лужанка", де найбільший пасажиропотік і скупчення транспортних засобів", - уточнив спеціаліст.
Тим часом на кордон із Молдовою, за його словами, "припадає близько 20% від всього пасажиропотоку".
"Ви не зможете спланувати, як буде розвиватися ситуація на кордоні щодо пасажиропотоку за тиждень, за два. Або ж навіть за кілька днів", - визнав Демченко.
Водночас він повідомив, що пройти контроль швидше можна тоді, коли найменша ймовірність формування черг:
"Я радив би людям звернути увагу на те, що в будні дні, особливо в ранкові години, черг практично немає... Окремі пункти пропуску можуть мати по кілька десятків транспортних засобів на виїзд з України. Але більшість пунктів пропуску мають нульову чергу", - констатував представник ДПСУ.
Він пояснив, що пасажиропотік - як у будні дні, так і у вихідні - зростає ближче до обіду та ближче до вечора.
"Якщо говорити, наприклад, про ці вихідні, то більші черги на виїзд були в суботу, ніж у неділю. В неділю динаміка не мала такого, стрімкого коливання до зростання", - поділився фахівець.
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"Аби уникнути приїзду на пункти пропуску, де найбільші черги, я радив би людям ознайомлюватися зі станом завантаженості пунктів пропуску. І обирати для себе найменш завантажені", - наголосив Демченко.
Він нагадав, що така інформація:
"І можна побачити, наприклад, якщо говорити про кордон із Польщею, що по напрямку пункту пропуску "Шегині" або "Краківець" є черга. А сусідні пункти пропуску можуть у ту годину не мати черг взагалі", - пояснив речник ДПСУ.
Отже, якщо говорити про власників автівок чи їх пасажирів (людей, які їдуть на кордон індивідуальними транспортними засобами), найкраще обирати найменш завантажений напрямок.
"Попит" на конкретний день - залежить саме від людей, які планують для себе подорожі... Тому я би радив ознайомлюватися зі станом завантаженості пунктів пропуску", - підсумував Демченко.
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