Коли надійде "зимова тисяча": українцям показали графік нарахувань
"Зимову тисячу" у третій хвилі виплат отримають приблизно 1,3 млн людей, у четрертій - ще близько 866 тисяч.
Про це розповідає РБК-Україна з посиланням на урядовий портал.
Загалом на ці програми уряд виділив до 3 млрд гривень.
Для заявок через застосунок "Дія", які подали 18-19 листопада, виплати профінансовані вже 3 грудня; заявки 20-22 листопада - отримають кошти найближчими днями.
Українці, які подали заявку через відділення "Укрпошта", почнуть отримувати гроші з 6 грудня.
Виплати доступні всім громадянам, що перебувають в Україні (крім тих, хто за кордоном чи на тимчасово окупованих територіях).
"Зимова підтримка"
Програма стартувала 15 листопада 2025 року - будь-який громадянин міг подати заявку через "Дія" або відділення "Укрпошти".
За перші години після старту, заявки подали мільйони українців - вже 5 млн звернень, що свідчить про високий попит на допомогу.
Наразі програма дає можливість витрачати отримані кошти не лише на комунальні послуги, а й на продукти харчування, що підсилює її значення для бюджету родин.
Нагадаємо, що ми раніше писали як українцям оформити "Зимову підтримку" і на що можна витратити ці гроші. На сьогодні українці витратили вже 473 млн гривень, отриманих у межах програми.
Раніше РБК-Україна повідомляло, що окремі категорії українців отримають додаткову виплату у 6 500 гривень. Прийом заявок на неї стартував 21 листопада.
Також продовжує діяти програма "Національний кешбек", умови якої оновлено. Ми розповідали на які покупки можна використати державний кешбек.