Головна » Життя » Суспільство

Коли надійде "зимова тисяча": українцям показали графік нарахувань

Україна, Четвер 04 грудня 2025 23:30
UA EN RU
Коли надійде "зимова тисяча": українцям показали графік нарахувань Фото: "Зимова підтримка" - стартує нова хвиля виплат (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Сергій Козачук

"Зимову тисячу" у третій хвилі виплат отримають приблизно 1,3 млн людей, у четрертій - ще близько 866 тисяч.

Про це розповідає РБК-Україна з посиланням на урядовий портал.

Загалом на ці програми уряд виділив до 3 млрд гривень.

Для заявок через застосунок "Дія", які подали 18-19 листопада, виплати профінансовані вже 3 грудня; заявки 20-22 листопада - отримають кошти найближчими днями.

Українці, які подали заявку через відділення "Укрпошта", почнуть отримувати гроші з 6 грудня.

Виплати доступні всім громадянам, що перебувають в Україні (крім тих, хто за кордоном чи на тимчасово окупованих територіях).

"Зимова підтримка"

Програма стартувала 15 листопада 2025 року - будь-який громадянин міг подати заявку через "Дія" або відділення "Укрпошти".

За перші години після старту, заявки подали мільйони українців - вже 5 млн звернень, що свідчить про високий попит на допомогу.

Наразі програма дає можливість витрачати отримані кошти не лише на комунальні послуги, а й на продукти харчування, що підсилює її значення для бюджету родин.

Нагадаємо, що ми раніше писали як українцям оформити "Зимову підтримку" і на що можна витратити ці гроші. На сьогодні українці витратили вже 473 млн гривень, отриманих у межах програми.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що окремі категорії українців отримають додаткову виплату у 6 500 гривень. Прийом заявок на неї стартував 21 листопада.

Також продовжує діяти програма "Національний кешбек", умови якої оновлено. Ми розповідали на які покупки можна використати державний кешбек.

Міністерство соціальної політики Дія
