ua en ru
Чт, 04 декабря Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Общество Образование Деньги Изменения
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Жизнь » Общество

Когда поступит "зимняя тысяча": украинцам показали график начислений

Украина, Четверг 04 декабря 2025 23:30
UA EN RU
Когда поступит "зимняя тысяча": украинцам показали график начислений Фото: "Зимняя поддержка" - стартует новая волна выплат (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Сергей Козачук

"Зимнюю тысячу" в третьей волне выплат получат примерно 1,3 млн человек, в четвертой - еще около 866 тысяч.

Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на правительственный портал.

Всего на эти программы правительство выделило до 3 млрд гривен.

Для заявок через приложение "Дія", которые подали 18-19 ноября, выплаты профинансированы уже 3 декабря; заявки 20-22 ноября - получат средства в ближайшие дни.

Украинцы, которые подали заявку через отделения "Укрпочта", начнут получать деньги с 6 декабря.

Выплаты доступны всем гражданам, находящимся в Украине (кроме тех, кто за рубежом или на временно оккупированных территориях).

"Зимняя поддержка"

Программа стартовала 15 ноября 2025 года - любой гражданин мог подать заявку через "Дія" или отделение "Укрпочты".

За первые часы после старта, заявки подали миллионы украинцев - уже 5 млн обращений, что свидетельствует о высоком спросе на помощь.

Сейчас программа дает возможность тратить полученные средства не только на коммунальные услуги, но и на продукты питания, что усиливает ее значение для бюджета семей.

Напомним, что мы ранее писали как украинцам оформить "Зимнюю поддержку" и на что можно потратить эти деньги. На сегодня украинцы потратили уже 473 млн гривен, полученных в рамках программы.

Ранее РБК-Украина сообщало, что отдельные категории украинцев получат дополнительную выплату в 6 500 гривен. Прием заявок на нее стартовал 21 ноября.

Также продолжает действовать программа "Национальный кэшбек", условия которой обновлены. Мы рассказывали на какие покупки можно использовать государственный кэшбек.

Читайте РБК-Украина в Google News
Министерство социальной политики Дия
Новости
ЕС рассматривает радикальное решение по российским активам: FT узнало детали
ЕС рассматривает радикальное решение по российским активам: FT узнало детали
Аналитика
Двойная игра Кремля: как РФ "продаёт" США мирный план, а россиян готовит к войне
Юлия Акимоваруководитель рубрики Происшествия Двойная игра Кремля: как РФ "продаёт" США мирный план, а россиян готовит к войне