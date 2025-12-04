Когда поступит "зимняя тысяча": украинцам показали график начислений

"Зимнюю тысячу" в третьей волне выплат получат примерно 1,3 млн человек, в четвертой - еще около 866 тысяч.

Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на правительственный портал.

Всего на эти программы правительство выделило до 3 млрд гривен.

Для заявок через приложение "Дія", которые подали 18-19 ноября, выплаты профинансированы уже 3 декабря; заявки 20-22 ноября - получат средства в ближайшие дни.

Украинцы, которые подали заявку через отделения "Укрпочта", начнут получать деньги с 6 декабря.

Выплаты доступны всем гражданам, находящимся в Украине (кроме тех, кто за рубежом или на временно оккупированных территориях).

"Зимняя поддержка"

Программа стартовала 15 ноября 2025 года - любой гражданин мог подать заявку через "Дія" или отделение "Укрпочты".

За первые часы после старта, заявки подали миллионы украинцев - уже 5 млн обращений, что свидетельствует о высоком спросе на помощь.

Сейчас программа дает возможность тратить полученные средства не только на коммунальные услуги, но и на продукты питания, что усиливает ее значение для бюджета семей.