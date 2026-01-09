Коли не можна отримати водійське посвідчення поштою? У МВС дали відповідь
У соцмережах активізувалися шахраї, які пропонують замовити перше посвідчення водія онлайн та отримати його поштою. Насправді це обман -замість легального документа люди отримують фальшивку без юридичної сили.
Про це розповідає РБК-Україна з посиланням на Головний сервісний центр МВС.
У чому суть шахрайства
Зловмисники запевняють, що посвідчення буде "офіційним" і нібито з’явиться в реєстрах, Кабінеті водія та "Дія". Для цього просять гроші та персональні дані.
Далі схема виглядає так:
- обіцяють легальне водійське "через знайомих" у сервісному центрі МВС;
- просять додаткові кошти за "внесення даних у реєстр" або "прискорення процедури";
- надсилають нібито готовий документ поштою;
- після цього зв’язок із продавцем зникає.
Як насправді видають перші права
У МВС наголошують, що перше посвідчення водія терміном на 2 роки не надсилається поштою.
Документ видається лише особисто у сервісному центрі МВС після успішного складання практичного іспиту - під підпис і з пред’явленням паспорта. Права не можуть отримати родичі чи хтось інший за довіреністю. Ця вимога передбачена пунктом 23 постанови Кабміну №340.
Коли водійське все ж можуть надіслати поштою
Поштова доставка можлива лише у разі обміну або відновлення посвідчення, якщо воно:
- вже видавалося раніше;
- відображається у Кабінеті водія та в "Дії".
Відповідальність за фальшиві документи
У МВС застерігають: за використання підроблених документів передбачена кримінальна відповідальність за ч. 4 ст. 358 ККУ - штраф, арешт або обмеження волі.
Якщо стали жертвою шахрайства - подайте електронне звернення до Кіберполіції. Також можна отримати консультації щодо послуг сервісних центрів МВС за телефоном: (044) 290-19-88. Офіційна інформація про отримання першого посвідчення є на сайті ГСЦ МВС у розділі "Послуги".
У МВС наголошують: будь-які "альтернативні" способи отримання першого водійського - це шахрайство.
Раніше РБК-Україна писало, що в Україні планують запровадити онлайн-складання теоретичного іспиту на водійські права. Для цього хочуть використовувати технології штучного інтелекту, які контролюватимуть поведінку людини під час тестування.
Також ми розповідали про викриття схеми продажу підроблених водійських посвідчень, яку організував колишній правоохоронець із Чернівецької області. За даними ДБР, він через інтернет шукав клієнтів, а фальшиві документи виготовляв його спільник.