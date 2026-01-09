Когда нельзя получить водительское удостоверение по почте? В МВД дали ответ
В соцсетях активизировались мошенники, которые предлагают заказать первое водительское удостоверение онлайн и получить его по почте. На самом деле это обман - вместо легального документа люди получают фальшивку без юридической силы.
Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на Главный сервисный центр МВД.
В чем суть мошенничества
Злоумышленники уверяют, что удостоверение будет "официальным" и якобы появится в реестрах, Кабинете водителя и "Дія". Для этого просят деньги и персональные данные.
Далее схема выглядит так:
- обещают легальное водительское "через знакомых" в сервисном центре МВД;
- просят дополнительные средства за "внесение данных в реестр" или "ускорение процедуры";
- присылают якобы готовый документ по почте;
- после этого связь с продавцом исчезает.
Как на самом деле выдают первые права
В МВД отмечают, что первое водительское удостоверение сроком на 2 года не отправляется по почте.
Документ выдается только лично в сервисном центре МВД после успешной сдачи практического экзамена - под подпись и с предъявлением паспорта. Права не могут получить родственники или кто-то другой по доверенности. Это требование предусмотрено пунктом 23 постановления Кабмина №340.
Когда водительское все же могут прислать по почте
Почтовая доставка возможна только в случае обмена или восстановления удостоверения, если оно:
- уже выдавалось ранее;
- отображается в Кабинете водителя и в "Дії".
Ответственность за фальшивые документы
В МВД предостерегают: за использование поддельных документов предусмотрена уголовная ответственность по ч. 4 ст. 358 УКУ - штраф, арест или ограничение свободы.
Если стали жертвой мошенничества - подайте электронное обращение в Киберполицию. Также можно получить консультации по услугам сервисных центров МВД по телефону: (044) 290-19-88. Официальная информация о получении первого удостоверения есть на сайте ГСЦ МВД в разделе "Услуги".
В МВД отмечают: любые "альтернативные" способы получения первого водительского - это мошенничество.
Ранее РБК-Украина писало, что в Украине планируют ввести онлайн-сдачу теоретического экзамена на водительские права. Для этого хотят использовать технологии искусственного интеллекта, которые будут контролировать поведение человека во время тестирования.
Также мы рассказывали о разоблачении схемы продажи поддельных водительских удостоверений, которую организовал бывший милиционер из Черновицкой области. По данным ГБР, он через интернет искал клиентов, а фальшивые документы изготавливал его сообщник.