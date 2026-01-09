Когда нельзя получить водительское удостоверение по почте? В МВД дали ответ

В соцсетях активизировались мошенники, которые предлагают заказать первое водительское удостоверение онлайн и получить его по почте. На самом деле это обман - вместо легального документа люди получают фальшивку без юридической силы.

Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на Главный сервисный центр МВД .

В чем суть мошенничества

Злоумышленники уверяют, что удостоверение будет "официальным" и якобы появится в реестрах, Кабинете водителя и "Дія". Для этого просят деньги и персональные данные.

Далее схема выглядит так:

обещают легальное водительское "через знакомых" в сервисном центре МВД;

просят дополнительные средства за "внесение данных в реестр" или "ускорение процедуры";

присылают якобы готовый документ по почте;

после этого связь с продавцом исчезает.

Как на самом деле выдают первые права

В МВД отмечают, что первое водительское удостоверение сроком на 2 года не отправляется по почте.

Документ выдается только лично в сервисном центре МВД после успешной сдачи практического экзамена - под подпись и с предъявлением паспорта. Права не могут получить родственники или кто-то другой по доверенности. Это требование предусмотрено пунктом 23 постановления Кабмина №340.

Когда водительское все же могут прислать по почте

Почтовая доставка возможна только в случае обмена или восстановления удостоверения, если оно:

уже выдавалось ранее;

отображается в Кабинете водителя и в "Дії".

Ответственность за фальшивые документы

В МВД предостерегают: за использование поддельных документов предусмотрена уголовная ответственность по ч. 4 ст. 358 УКУ - штраф, арест или ограничение свободы.

Если стали жертвой мошенничества - подайте электронное обращение в Киберполицию. Также можно получить консультации по услугам сервисных центров МВД по телефону: (044) 290-19-88. Официальная информация о получении первого удостоверения есть на сайте ГСЦ МВД в разделе "Услуги".

В МВД отмечают: любые "альтернативные" способы получения первого водительского - это мошенничество.