Головна » Життя » Суспільство

Продавав підроблені водійські права: ДБР викрило правоохоронця на інтернет-схемі

Вівторок 04 листопада 2025 12:06
UA EN RU
Продавав підроблені водійські права: ДБР викрило правоохоронця на інтернет-схемі Фото: ДБР викрило правоохоронця на інтернет-схемі (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Колишній правоохоронець із Сокирянського району Чернівецької області організував схему з продажу підроблених посвідчень водія. Йому загрожує до 10 років позбавлення волі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram ДБР.

"Працівники ДБР завершили досудове розслідування щодо колишнього правоохоронця із Сокирянського району Чернівецької області, який брав участь у схемі з виготовлення та продажу підроблених водійських посвідчень. Обвинувальний акт скеровано до суду", - зазначили у ДБР.

Деталі справи

Відомо, що схема діяла щонайменше з початку 2025 року. Правоохоронець через Інтернет підшуковував бажаючих придбати підроблені посвідчення водія різних категорій.

Вартість підробки варіювалася залежно від відкритих категорій та наявності у громадян діючих посвідчень. Підробка з усіма категоріями А1, А, В, С1, С, ВЕ, С1Е, СЕ коштувала 500 євро.

Безпосередньо підробляв посвідчення цивільний знайомий правоохоронця. Зазвичай, термін виготовлення займав приблизно 3-4 тижні. Виготовлені підробки відрізнялися від оригінальних та не були внесені в офіційні реєстри.

Схему було виявлено та припинено, та 1 травня цього року правоохоронцю повідомлено про підозру й звільнено із займаної посади.

Він обвинувачується у збуті незаконно одержаних голографічних захисних елементів, за попередньою змовою групою осіб та підробленні посвідчення. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років з конфіскацією майна.

Раніше повідомлялось, що в Україні знову активізувалися онлайн-шахраї, які пропонують "купити" медичну довідку про придатність до керування транспортом без проходження медогляду.

У МВС наголошують, що довідки про придатність до керування видають виключно ліцензовані медзаклади. Використання підроблених документів карається штрафом, арештом або обмеженням волі до двох років.

Новини
