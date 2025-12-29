Водійські права онлайн: в Україні планують запустити новий формат у 2026 році
В Україні планують запровадити онлайн-складання теоретичного іспиту на водійські права. Ініціативу можуть реалізувати вже у 2026 році, щоб зменшити корупційні ризики у системі навчання та складання іспитів.
Про це розповідає РБК-Україна із посиланням на заяву віцепрем’єр-міністра - міністра цифрової трансформації Михайла Федорова в прямому ефірі в TikTok.
За його словами, в Україні вже є технологічні рішення на базі штучного інтелекту, які дозволяють контролювати поведінку людини під час тестування - зокрема рух очей, фокус на екрані та спроби стороннього втручання або використання діпфейків. Це дає змогу проводити іспит дистанційно без втрати якості контролю.
Федоров наголосив, що держава за замовченням довіряє громадянам, а якісний цифровий сервіс може стати ефективним інструментом боротьби з корупцією. Для запуску ініціативи необхідна підтримка Міністерство внутрішніх справ України.
Раніше РБК-Україна розповідало про умови та правила складання практичного іспиту на водійські права в сервісних центрах МВС України: де його можна складати, вартість, тривалість, вимоги до маршруту, типові помилки, через які іспит не зараховують, а також коли дозволено повторну спробу.
Також ми писали, як підготуватися до практичного іспиту на водійські права: як обрати сервісний центр МВС України, ознайомитися з маршрутами, записатися на іспит і які поради допоможуть успішно його скласти.
Нагадаємо, у МВС заявили про плани змінити правила складання практичного іспиту на водійські права. У разі провалу пропонують збільшити строки повторної здачі - до 10, 20 і 30 днів залежно від кількості спроб.