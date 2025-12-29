Водійські права онлайн: в Україні планують запустити новий формат у 2026 році

В Україні планують запровадити онлайн-складання теоретичного іспиту на водійські права. Ініціативу можуть реалізувати вже у 2026 році, щоб зменшити корупційні ризики у системі навчання та складання іспитів.

Про це розповідає РБК-Україна із посиланням на заяву віцепрем’єр-міністра - міністра цифрової трансформації Михайла Федорова в прямому ефірі в TikTok.

За його словами, в Україні вже є технологічні рішення на базі штучного інтелекту, які дозволяють контролювати поведінку людини під час тестування - зокрема рух очей, фокус на екрані та спроби стороннього втручання або використання діпфейків. Це дає змогу проводити іспит дистанційно без втрати якості контролю. Федоров наголосив, що держава за замовченням довіряє громадянам, а якісний цифровий сервіс може стати ефективним інструментом боротьби з корупцією. Для запуску ініціативи необхідна підтримка Міністерство внутрішніх справ України.