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Коли ми вирішимо питання з Patriot, то не буде загрози й від балістики, - Зеленський

Четвер 10 липня 2025 20:30
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Коли ми вирішимо питання з Patriot, то не буде загрози й від балістики, - Зеленський Фото: президент України Володимир Зеленський (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Коли Україна отримає достатньо систем протиповітряної оборони Patriot, то не буде загрози й від російської балістики.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву українського президента Володимира Зеленського під час розмови з представниками українських та іноземних медіа.

Зеленський зазначив, Україна працює з партнерами щодо передачі систем Patriot.

"Коли ми вирішимо це питання, а ми його вирішимо, то не буде загрози й від балістики", - наголосив президент

Patriot для України

Нагадаємо, за словами держсекретаря США Марко Рубіо, США хочуть обговорити з союзниками по НАТО можливість передачі Україні систем протиповітряної оборони Patriot. Однак поки що ніхто не хоче розлучатися з таким озброєнням.

Вчора, 9 липня, президент США Дональд Трамп підтвердив, що Україна просила Вашингтон передати системи Patriot. Американський лідер розповів, що у США розглянуть такий запит. Але жодних конкретних обіцянок він не дав.

До цього у ЗМІ з'явилися чутки, що Трамп може передати Україні ще одну додаткову систему Patriot.

Також, як повідомив німецький канцлер Фрідріх Мерц, Німеччина готова придбати у США системи Patriot, щоб передати їх Україні.

Сьогодні президент України Володимир Зеленський повідомив, що Німеччина готова оплатити дві американські системи Patriot для України, Норвегія - ще одну.

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